https://noticiaslatam.lat/20260605/rusia-libera-2-localidades-y-registra-mas-de-9000-bajas-ucranianas-en-una-semana-de-combates-1173750635.html

Rusia libera 2 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 2 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

En los últimos siete días, las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Tíjonovka, en la república popular de Donetsk y Komsomólskoye, en la región de... 05.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-05T12:24+0000

2026-06-05T12:24+0000

2026-06-05T12:24+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/05/1173750474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d58000a3426cc88543ac23ca9b0b02f.jpg

En cuanto a las bajas ucranianas semanales, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.325 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 935 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 3.045 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 335 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.355 militares. En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y seis combinados con armas de alta precisión y drones contra empresas y aeródromos militares, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizados por las FFAA de Ucrania, los talleres de ensamblaje, almacenes y puntos de lanzamiento de drones.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 47 bombas guiadas, 16 proyectiles de sistemas Himars estadounidense y Vampire checo, además de derribar 3.084 drones ucranianos.Las tropas rusas también alcanzaron tres carros de combate, incluido un Leopard alemán, 80 vehículos blindados, dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.

https://noticiaslatam.lat/20260604/puede-venir-a-moscu-cuando-quiera-para-dialogar-el-kremlin-responde-a-carta-de-zelenski--1173743018.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa