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Rusia libera 2 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates
Rusia libera 2 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates
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En los últimos siete días, las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Tíjonovka, en la república popular de Donetsk y Komsomólskoye, en la región de... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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En cuanto a las bajas ucranianas semanales, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.325 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 935 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 3.045 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 335 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.355 militares. En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y seis combinados con armas de alta precisión y drones contra empresas y aeródromos militares, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizados por las FFAA de Ucrania, los talleres de ensamblaje, almacenes y puntos de lanzamiento de drones.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 47 bombas guiadas, 16 proyectiles de sistemas Himars estadounidense y Vampire checo, además de derribar 3.084 drones ucranianos.Las tropas rusas también alcanzaron tres carros de combate, incluido un Leopard alemán, 80 vehículos blindados, dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.
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Rusia libera 2 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates
En los últimos siete días, las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Tíjonovka, en la república popular de Donetsk y Komsomólskoye, en la región de Zaporozhie, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 9.355 soldados.
En cuanto a las bajas ucranianas semanales, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.325 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 935 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 3.045 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 335 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.355 militares.
En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y seis combinados con armas de alta precisión y drones contra empresas y aeródromos militares, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizados por las FFAA de Ucrania, los talleres de ensamblaje, almacenes y puntos de lanzamiento de drones.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 47 bombas guiadas, 16 proyectiles de sistemas Himars estadounidense y Vampire checo, además de derribar 3.084 drones ucranianos.
Las tropas rusas también alcanzaron tres carros de combate, incluido un Leopard alemán, 80 vehículos blindados, dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 156.058 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.608 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.729 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.210 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 63.297 vehículos militares especiales.