Según un funcionario que pidió el anonimato, cualquier modificación en la línea de sucesión requerirá consultas y el consentimiento de otros países donde el jefe de Estado es el rey Carlos III, unos 15 en total.El arresto de Andrés tuvo lugar el día de su 66.º cumpleaños bajo sospecha de "mala conducta en cargo público". Se le acusa de haber enviado documentos gubernamentales confidenciales al financista Jeffrey Epstein cuando se desempeñaba como representante especial para el Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011. Tras más de diez horas de interrogatorio, fue puesto en libertad bajo investigación y no ha sido acusado formalmente.Paralelamente, la Policía Metropolitana de Londres inició una revisión independiente y contactó a ex y actuales agentes que pudieron trabajar cerca de Andrés. Las autoridades instaron a cualquier persona con información sobre posibles delitos sexuales relacionados con Epstein a presentarse. La reciente divulgación en EEUU de un amplio conjunto de documentos sobre el caso reveló que Andrés mantuvo su amistad con Epstein mucho después de que este fuera condenado en 2008 por solicitar la prostitución de una menor.Andrés ha negado reiteradamente cualquier delito vinculado con Epstein, condenado por crímenes sexuales y fallecido en una cárcel de Nueva York en 2019, en un caso declarado como suicidio. En 2022, resolvió una demanda civil en EEUU presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual, aunque él sostuvo que nunca la conoció. Medios británicos informaron de un pago cercano a 12 millones de euros, sin admisión de culpa.El arresto de un alto miembro de la familia real no tiene precedentes en la historia moderna británica. El rey Carlos III, quien el año pasado despojó a su hermano del título de príncipe y de su residencia en Windsor, afirmó haber recibido la noticia "con la más profunda preocupación".Mientras tanto, la Policía continúa los registros en propiedades vinculadas a Andrés y su lugar en la historia de la monarquía británica sigue siendo incierto.
El Gobierno del Reino Unido estudiará la posibilidad de adoptar una nueva legislación para excluir al expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono, al concluir la investigación sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein, informa el 'South China Morning Post'. Actualmente, Andrés Mountbatten-Windsor ocupa el octavo lugar en el orden sucesorio.
Según un funcionario que pidió el anonimato, cualquier modificación en la línea de sucesión requerirá consultas y el consentimiento de otros países donde el jefe de Estado es el rey Carlos III, unos 15 en total.
El arresto de Andrés tuvo lugar el día de su 66.º cumpleaños bajo sospecha de "mala conducta en cargo público". Se le acusa de haber enviado documentos gubernamentales confidenciales al financista Jeffrey Epstein cuando se desempeñaba como representante especial para el Comercio Internacional e Inversión entre 2001 y 2011. Tras más de diez horas de interrogatorio, fue puesto en libertad bajo investigación y no ha sido acusado formalmente.

"La fotografía de un hombre, que alguna vez fue un apuesto oficial naval y supuesto hijo favorito de la difunta reina Isabel, apareció en las portadas de periódicos en el Reino Unido y en todo el mundo, acompañada de titulares como 'Caída'", señala la publicación.

Paralelamente, la Policía Metropolitana de Londres inició una revisión independiente y contactó a ex y actuales agentes que pudieron trabajar cerca de Andrés. Las autoridades instaron a cualquier persona con información sobre posibles delitos sexuales relacionados con Epstein a presentarse. La reciente divulgación en EEUU de un amplio conjunto de documentos sobre el caso reveló que Andrés mantuvo su amistad con Epstein mucho después de que este fuera condenado en 2008 por solicitar la prostitución de una menor.
"Estos documentos indican que remitió a Epstein informes del Gobierno británico sobre oportunidades de inversión en Afganistán y evaluaciones de Vietnam, Singapur y otros destinos que visitó como representante especial", subraya el texto.
La mansión en el centro de Nueva York donde Jeffrey Epstein se mudó en 1995. - Sputnik Mundo, 1920, 15.02.2026
Internacional
Exjefe de Victoria’s Secret vendió su mansión a Epstein por el precio de unas tazas de café
15 de febrero, 16:16 GMT
Andrés ha negado reiteradamente cualquier delito vinculado con Epstein, condenado por crímenes sexuales y fallecido en una cárcel de Nueva York en 2019, en un caso declarado como suicidio. En 2022, resolvió una demanda civil en EEUU presentada por Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual, aunque él sostuvo que nunca la conoció. Medios británicos informaron de un pago cercano a 12 millones de euros, sin admisión de culpa.
El arresto de un alto miembro de la familia real no tiene precedentes en la historia moderna británica. El rey Carlos III, quien el año pasado despojó a su hermano del título de príncipe y de su residencia en Windsor, afirmó haber recibido la noticia "con la más profunda preocupación".
"Permítanme dejarlo claro: la ley debe prevalecer", subrayó.
Mientras tanto, la Policía continúa los registros en propiedades vinculadas a Andrés y su lugar en la historia de la monarquía británica sigue siendo incierto.
