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El canciller cubano desmiente las declaraciones de Marco Rubio sobre la inexistencia de un bloqueo económico contra Cuba

El canciller cubano desmiente las declaraciones de Marco Rubio sobre la inexistencia de un bloqueo económico contra Cuba

Sputnik Mundo

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, desmintió las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la supuesta... 05.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-05T19:33+0000

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"El secretario de Estado de EEUU repite una y otra vez, con la comodidad que le da el foco mediático y su capacidad de mentir, que su Gobierno no bloquea la entrada de petróleo a Cuba (...) Es un bloqueo que no necesita de medios militares frente a nuestras costas, si logra imponer su objetivo a golpe de las más duras presiones y chantajes", apuntó Rodríguez en la red social X.Asimismo, indicó que Rubio busca "olvidar, con toda intención" la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, diseñada por él mismo y firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que autorizó la imposición de aranceles punitivos contra las importaciones procedentes de países que, directa o indirectamente, suministren petróleo a Cuba.En reiteradas ocasiones, Rubio ha declarado que no existe un bloqueo petrolero contra Cuba y culpa al Gobierno de La Habana por la crisis energética que atraviesa la isla.Tras la acción militar de EEUU en Venezuela, en enero de 2026, Cuba dejó de recibir crudo proveniente de la nación suramericana, una de las principales fuentes de suministro de la isla. El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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