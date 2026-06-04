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Las tropas rusas liberan un asentamiento y derriban más de 600 drones ucranianos en la última jornada
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Komsomólskoye, en la región de Zaporozhie, en el último día, reportan desde el Ministerio de Defensa... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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La toma del asentamiento permitió mejorar la situación táctica y creó las condiciones necesarias para nuevas acciones ofensivas del Ejército ruso, indican desde el ente castrense. Durante la liberación de Komsomólskoye, se aniquiló a más de una compañía de las Fuerzas Armadas de Ucrania, precisan.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 15 vehículos blindados, entre ellos dos transportes de tropas M113 fabricados por EEUU.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.420 militares, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 430 militares abatidos por cada unidad.Se suman a estas bajas más de 370 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 195 en la de la agrupación Norte, hasta 210 en la del grupo Oeste, hasta 165 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
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Las tropas rusas liberan un asentamiento y derriban más de 600 drones ucranianos en la última jornada
Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Komsomólskoye, en la región de Zaporozhie, en el último día, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, dos proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Vampire y derribó 601 drones, agregan.
La toma del asentamiento permitió mejorar la situación táctica y creó las condiciones necesarias para nuevas acciones ofensivas del Ejército ruso, indican desde el ente castrense. Durante la liberación de Komsomólskoye, se aniquiló a más de una compañía de las Fuerzas Armadas de Ucrania, precisan.
"Durante los prolongados combates, la infantería motorizada despejó una zona de defensa de hasta cinco kilómetros cuadrados, tomando el control de más de 250 edificios", señala el comunicado.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron 15 vehículos blindados, entre ellos dos transportes de tropas M113 fabricados por EEUU.
En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.420 militares, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 430 militares abatidos por cada unidad.
Se suman a estas bajas más de 370 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 195 en la de la agrupación Norte, hasta 210 en la del grupo Oeste, hasta 165 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 156.058 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.608 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.729 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.210 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 63.297 vehículos militares especiales.
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