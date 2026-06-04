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Las tropas rusas liberan un asentamiento y derriban más de 600 drones ucranianos en la última jornada

Las tropas rusas liberan un asentamiento y derriban más de 600 drones ucranianos en la última jornada

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Komsomólskoye, en la región de Zaporozhie, en el último día, reportan desde el Ministerio de Defensa... 04.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-04T18:03+0000

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La toma del asentamiento permitió mejorar la situación táctica y creó las condiciones necesarias para nuevas acciones ofensivas del Ejército ruso, indican desde el ente castrense. Durante la liberación de Komsomólskoye, se aniquiló a más de una compañía de las Fuerzas Armadas de Ucrania, precisan.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de almacenamiento y lugares de despliegue de drones de largo alcance, la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron 15 vehículos blindados, entre ellos dos transportes de tropas M113 fabricados por EEUU.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.420 militares, de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con hasta 430 militares abatidos por cada unidad.Se suman a estas bajas más de 370 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 195 en la de la agrupación Norte, hasta 210 en la del grupo Oeste, hasta 165 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

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