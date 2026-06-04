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Fallece a los 91 años José 'El Nene' Sanfilippo, referente futbolístico argentino
Fallece a los 91 años José 'El Nene' Sanfilippo, referente futbolístico argentino
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El futbolista argentino José Francisco Sanfilippo, 'El Nene' máximo goleador del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, falleció a los 91 años de edad en Buenos... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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Nacido el 4 de mayo de 1935, Sanfilippo surgió de las divisiones inferiores de San Lorenzo, también conocido como Ciclón, club en el que debutó en noviembre de 1953. A lo largo de su trayectoria en San Lorenzo fue autor de 207 goles oficiales en 265 partidos, un récord que lo mantiene como el máximo goleador de este club originario del barrio de Boedo, en la capital argentina.También con el Ciclón, se coronó campeón de Primera División en 1959, 1972 (Torneo Metropolitano) y 1972 (Torneo Nacional). En Argentina jugó además en Boca Juniors y en Banfield.El argentino también jugó en el Club Nacional de Football, donde anotó 32 goles en 41 partidos entre 1962 y 1964 y es recordado como uno de los grandes jugadores que pasó por el club uruguayo. Posteriormente fue jugador de los equipos brasileños Bangu y Bahia.También jugó en la selección de su país, con la que ganó la Copa América de 1957, disputada en Perú y subcampeón en la de 1959, donde Ecuador fue el país anfitrión y Sanfilippo fue distinguido como el mejor centrodelantero del torneo. El goleador también disputó los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.
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Fallece a los 91 años José 'El Nene' Sanfilippo, referente futbolístico argentino

16:31 GMT 04.06.2026
© Foto : X / @oli_thiaggoJosé Francisco Sanfilippo, futbolista argentino
José Francisco Sanfilippo, futbolista argentino - Sputnik Mundo, 1920, 04.06.2026
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El futbolista argentino José Francisco Sanfilippo, 'El Nene' máximo goleador del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, falleció a los 91 años de edad en Buenos Aires. El club aseguró que el legendario artillero fue "una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino", y que, por siempre, descansará en sus corazones.
"A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo", informó San Lorenzo en sus redes sociales.
Nacido el 4 de mayo de 1935, Sanfilippo surgió de las divisiones inferiores de San Lorenzo, también conocido como Ciclón, club en el que debutó en noviembre de 1953. A lo largo de su trayectoria en San Lorenzo fue autor de 207 goles oficiales en 265 partidos, un récord que lo mantiene como el máximo goleador de este club originario del barrio de Boedo, en la capital argentina.
También con el Ciclón, se coronó campeón de Primera División en 1959, 1972 (Torneo Metropolitano) y 1972 (Torneo Nacional). En Argentina jugó además en Boca Juniors y en Banfield.
El argentino también jugó en el Club Nacional de Football, donde anotó 32 goles en 41 partidos entre 1962 y 1964 y es recordado como uno de los grandes jugadores que pasó por el club uruguayo. Posteriormente fue jugador de los equipos brasileños Bangu y Bahia.
También jugó en la selección de su país, con la que ganó la Copa América de 1957, disputada en Perú y subcampeón en la de 1959, donde Ecuador fue el país anfitrión y Sanfilippo fue distinguido como el mejor centrodelantero del torneo. El goleador también disputó los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.
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