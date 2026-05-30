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De nuevo en la cima: el Real Madrid es nombrado el club más valioso del mundo

De nuevo en la cima: el Real Madrid es nombrado el club más valioso del mundo

Sputnik Mundo

Por quinta vez consecutiva, el Real Madrid fue nombrado como el club de fútbol más valioso del mundo, su valor actual se estima en 9.500 millones de dólares... 30.05.2026, Sputnik Mundo

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A pesar de los reveses deportivos de las últimas temporadas, el valor del Real Madrid aumentó un 41% en el último año. En 2025, Forbes valoró a Blancos en 6.750 millones de dólares. Los ingresos del club durante el último año ascendieron a 1.265 millones de dólares."De hecho, la nueva cifra es solo ligeramente superior a los 1.230 millones de dólares que los Dallas Cowboys ganaron en la temporada 2024 de la NFL, que es la cifra de ingresos más alta jamás registrada por un equipo deportivo por Forbes (sin ajustar por inflación)", indica la publicación.Los 10 clubes de fútbol más valiosos del mundo, según Forbes: Real Madrid (España) — 9.500 millones de dólares. Barcelona (España) — 7.500 millones de dólares. Manchester United (Reino Unido) — 7.200 millones de dólares. Liverpool (Reino Unido) — 6.200 millones de dólares. Paris Saint-Germain (Francia) — 5.800 millones de dólares.Bayern de Múnich (Alemania) — 5.700 millones de dólares. Manchester City (Reino Unido) — 5.500 millones de dólares. Arsenal (Reino Unido) — 5.400 millones de dólares. Chelsea (Reino Unido) — 4.200 millones de dólares. Tottenham Hotspur (Reino Unido) — 3.000 millones de dólares. El valor promedio de 30 equipos es de 2.900 millones de dólares, un 21% más que el máximo histórico de 2.400 millones de dólares alcanzado en 2025.

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