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Asamblea Nacional de Nicaragua condena ataque ucraniano contra complejo estudiantil en Starobelsk

Asamblea Nacional de Nicaragua condena ataque ucraniano contra complejo estudiantil en Starobelsk

Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional de Nicaragua condenó el ataque ocurrido el 22 de mayo contra una residencia estudiantil y un centro educativo en la ciudad de Starobelsk... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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Durante la sesión plenaria, los diputados respaldaron un pronunciamiento en el que calificaron el hecho como un crimen de lesa humanidad y expresaron solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo ruso.El coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Edwin Castro, afirmó que el caso no debe ser tratado como un episodio más del conflicto.Según el pronunciamiento leído por la vicepresidenta del Parlamento, Arling Alonso, el ataque fue perpetrado mediante aeronaves no tripuladas contra instalaciones educativas y una residencia estudiantil, donde se encontraban menores y jóvenes estudiantes.De acuerdo con el documento, 21 estudiantes fallecieron y otros 44 resultaron heridos durante el ataque ocurrido en la madrugada del 22 de mayo.Alonso señaló que la Asamblea Nacional ha mantenido una posición de respaldo a los llamamientos realizados por la Duma Estatal y el Consejo de Rusia, así como una comunicación permanente con las autoridades del país euroasiático.La diputada agregó que el Parlamento nicaragüense reitera su rechazo a los actos que atenten contra la vida de la población civil, además de que reafirma su condena a los hechos que considera constituyen crímenes de lesa humanidad.Este órgano legislativo también respaldó el llamado de legisladores rusos para que, tanto los responsables como los cómplices del ataque, sean llevados ante la justicia.

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