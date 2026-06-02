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Gobierno de México llama a los maestros a dialogar ante las manifestaciones en la capital

Gobierno de México llama a los maestros a dialogar ante las manifestaciones en la capital

Sputnik Mundo

"Mediante el diálogo hemos construido acuerdos a favor del magisterio nacional. Somos un Gobierno democrático y respetuoso ante la libertad de expresión y... 02.06.2026, Sputnik Mundo

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"Los invitamos a que nos sentemos de inmediato a revisar los temas más relevantes, las demandas legítimas que ustedes tienen", ahondó.Los manifestantes realizaron una protesta en la capital, desde el monumento al Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones de la plaza principal del Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, residencia presidencial, que fue rodeada por vallas metálicas por la policía capitalina.En ese punto se registró un choque entre docentes que intentaron derribar las vallas y agentes antimotines que lanzaron gas pimienta, lo que dejó dos profesores lesionados, según reportes de la dirigencia magisterial.

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