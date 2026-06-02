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Gobierno de México llama a los maestros a dialogar ante las manifestaciones en la capital
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"Mediante el diálogo hemos construido acuerdos a favor del magisterio nacional. Somos un Gobierno democrático y respetuoso ante la libertad de expresión y... 02.06.2026, Sputnik Mundo
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"Los invitamos a que nos sentemos de inmediato a revisar los temas más relevantes, las demandas legítimas que ustedes tienen", ahondó.Los manifestantes realizaron una protesta en la capital, desde el monumento al Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones de la plaza principal del Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, residencia presidencial, que fue rodeada por vallas metálicas por la policía capitalina.En ese punto se registró un choque entre docentes que intentaron derribar las vallas y agentes antimotines que lanzaron gas pimienta, lo que dejó dos profesores lesionados, según reportes de la dirigencia magisterial.
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Gobierno de México llama a los maestros a dialogar ante las manifestaciones en la capital

04:53 GMT 02.06.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de MéxicoMario Delgado, secretario de Educación Pública de México
Mario Delgado, secretario de Educación Pública de México - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
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"Mediante el diálogo hemos construido acuerdos a favor del magisterio nacional. Somos un Gobierno democrático y respetuoso ante la libertad de expresión y manifestación pacífica", dijo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en un video publicado en redes sociales.
"Los invitamos a que nos sentemos de inmediato a revisar los temas más relevantes, las demandas legítimas que ustedes tienen", ahondó.
Los manifestantes realizaron una protesta en la capital, desde el monumento al Ángel de la Independencia hasta las inmediaciones de la plaza principal del Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, residencia presidencial, que fue rodeada por vallas metálicas por la policía capitalina.
Protestas en la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
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En ese punto se registró un choque entre docentes que intentaron derribar las vallas y agentes antimotines que lanzaron gas pimienta, lo que dejó dos profesores lesionados, según reportes de la dirigencia magisterial.
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