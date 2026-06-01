Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260601/maestros-siguen-amenazando-con-boicotear-el-mundial-2026-en-mexico--videos-1173698804.html
Maestros siguen amenazando con boicotear el Mundial 2026 en México | Videos
Maestros siguen amenazando con boicotear el Mundial 2026 en México | Videos
Sputnik Mundo
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una nueva jornada de movilizaciones con una marcha hacia el Zócalo de... 01.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-01T22:47+0000
2026-06-01T22:47+0000
américa latina
claudia sheinbaum
sociedad
coordinadora nacional de trabajadores de la educación (cnte)
protestas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/01/1173698649_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_2b1a6e7e8191a1f8e4d88b03da0c95dd.png
Dirigentes del magisterio señalaron que, de no avanzar las negociaciones sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa de 2012 y un aumento salarial de 100%, podrían endurecer sus acciones e incluso aprovechar la visibilidad de los partidos mundialistas.Los líderes de la CNTE afirmaron que esperan una convocatoria directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteraron que no aceptarán reuniones con funcionarios. El movimiento estima una participación de hasta 100.000 docentes en las protestas previstas en diversos estados del país. Por su parte, Sheinbaum aseguró que su Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo y confió en alcanzar acuerdos sobre algunas demandas.
https://noticiaslatam.lat/20260517/ningun-gobierno-extranjero-le-va-a-arrebatar-la-transformacion-al-pueblo-de-mexico-sheinbaum-1173486531.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/01/1173698649_82:0:679:448_1920x0_80_0_0_8d9e7f032fe710e02c197e3be298db4e.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
claudia sheinbaum, sociedad, coordinadora nacional de trabajadores de la educación (cnte), protestas
claudia sheinbaum, sociedad, coordinadora nacional de trabajadores de la educación (cnte), protestas

Maestros siguen amenazando con boicotear el Mundial 2026 en México | Videos

22:47 GMT 01.06.2026
© Foto : X - @OVIALCDMXProtestas en la Ciudad de México
Protestas en la Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
© Foto : X - @OVIALCDMX
Síguenos en
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una nueva jornada de movilizaciones con una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México y la instalación de un plantón, mientras mantienen la advertencia de extender sus protestas durante el Mundial de Fútbol 2026 si no obtienen respuestas a sus demandas.
Dirigentes del magisterio señalaron que, de no avanzar las negociaciones sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa de 2012 y un aumento salarial de 100%, podrían endurecer sus acciones e incluso aprovechar la visibilidad de los partidos mundialistas.
Los líderes de la CNTE afirmaron que esperan una convocatoria directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteraron que no aceptarán reuniones con funcionarios.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
América Latina
"Ningún Gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México": Sheinbaum
17 de mayo, 00:01 GMT
El movimiento estima una participación de hasta 100.000 docentes en las protestas previstas en diversos estados del país. Por su parte, Sheinbaum aseguró que su Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo y confió en alcanzar acuerdos sobre algunas demandas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала