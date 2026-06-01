Maestros siguen amenazando con boicotear el Mundial 2026 en México | Videos

Dirigentes del magisterio señalaron que, de no avanzar las negociaciones sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa de 2012 y un aumento salarial de 100%, podrían endurecer sus acciones e incluso aprovechar la visibilidad de los partidos mundialistas.Los líderes de la CNTE afirmaron que esperan una convocatoria directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteraron que no aceptarán reuniones con funcionarios. El movimiento estima una participación de hasta 100.000 docentes en las protestas previstas en diversos estados del país. Por su parte, Sheinbaum aseguró que su Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo y confió en alcanzar acuerdos sobre algunas demandas.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una nueva jornada de movilizaciones con una marcha hacia el Zócalo de la Ciudad de México y la instalación de un plantón, mientras mantienen la advertencia de extender sus protestas durante el Mundial de Fútbol 2026 si no obtienen respuestas a sus demandas.
Dirigentes del magisterio señalaron que, de no avanzar las negociaciones sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa de 2012 y un aumento salarial de 100%, podrían endurecer sus acciones e incluso aprovechar la visibilidad de los partidos mundialistas.
🇲🇽⚽️ Maestros siguen amenazando con boicotear el Mundial 2026 en México
🪧 Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una nueva jornada de movilizaciones con una marcha masiva hacia el Zócalo de la Ciudad de México y la instalación… pic.twitter.com/KlDsvrsUN5
🇲🇽⚽️ Maestros siguen amenazando con boicotear el Mundial 2026 en México
🪧 Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una nueva jornada de movilizaciones con una marcha masiva hacia el Zócalo de la Ciudad de México y la instalación… pic.twitter.com/KlDsvrsUN5
El movimiento estima una participación de hasta 100.000 docentes en las protestas previstas en diversos estados del país. Por su parte, Sheinbaum aseguró que su Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo y confió en alcanzar acuerdos sobre algunas demandas.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).