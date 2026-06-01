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Maestros siguen amenazando con boicotear el Mundial 2026 en México | Videos

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Sputnik Mundo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron una nueva jornada de movilizaciones con una marcha hacia el Zócalo de... 01.06.2026, Sputnik Mundo

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Dirigentes del magisterio señalaron que, de no avanzar las negociaciones sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa de 2012 y un aumento salarial de 100%, podrían endurecer sus acciones e incluso aprovechar la visibilidad de los partidos mundialistas.Los líderes de la CNTE afirmaron que esperan una convocatoria directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteraron que no aceptarán reuniones con funcionarios. El movimiento estima una participación de hasta 100.000 docentes en las protestas previstas en diversos estados del país. Por su parte, Sheinbaum aseguró que su Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo y confió en alcanzar acuerdos sobre algunas demandas.

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