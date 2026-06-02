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Frustran un intento de espionaje de la inteligencia extranjera contra funcionarios rusos vía móviles, revela FSB
Frustran un intento de espionaje de la inteligencia extranjera contra funcionarios rusos vía móviles, revela FSB
Sputnik Mundo
Los servicios de inteligencia extranjeros buscaron robar datos y espiar a altos funcionarios públicos rusos mediante programas maliciosos instalados en sus... 02.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-02T09:20+0000
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Se trata de una operación a varios niveles en la que participan varios países, pero sin intermediarios como las ONG, reveló el organismo. La información de los teléfonos se recopiló mediante tecnologías desarrolladas por las empresas estadounidenses de TI Fastly y Cloudflare."Los servicios secretos de Occidente habrían creído más fácil y más barato jaquear en masa los teléfonos móviles que reclutar a informantes valiosos entre personas con acceso a secretos de Estado", comentó el funcionario.Los funcionarios cuyos teléfonos resultaron estar infectados con software espía fueron posteriormente incluidos en las listas de sanciones de la Unión Europea y EEUU, agregó el agente.En estos momentos se está llevando a cabo una investigación para identificar a los autores materiales, sus canales e infraestructura, así como sus víctimas y el volumen de los datos comprometidos.
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Frustran un intento de espionaje de la inteligencia extranjera contra funcionarios rusos vía móviles, revela FSB
Los servicios de inteligencia extranjeros buscaron robar datos y espiar a altos funcionarios públicos rusos mediante programas maliciosos instalados en sus teléfonos inteligentes, denunció el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), que calificó la operación como una de las mayores de este tipo.
"Han estado intentando recopilar datos a través del acceso encubierto al contenido de las comunicaciones, escuchas telefónicas, control acústico y visual del entorno de los dispositivos, así como la recogida de datos de geolocalización y contactos", explicó un oficial del FSB.
Se trata de una operación a varios niveles en la que participan varios países, pero sin intermediarios como las ONG, reveló el organismo. La información de los teléfonos se recopiló mediante tecnologías desarrolladas por las empresas estadounidenses de TI Fastly y Cloudflare.
"Los servicios secretos de Occidente habrían creído más fácil y más barato jaquear en masa los teléfonos móviles que reclutar a informantes valiosos entre personas con acceso a secretos de Estado", comentó el funcionario.
Los funcionarios cuyos teléfonos resultaron estar infectados con software espía fueron posteriormente incluidos en las listas de sanciones de la Unión Europea y EEUU, agregó el agente.
"Ya podemos afirmar que se trata de una operación de múltiples niveles, con graves riesgos y consecuencias de largo alcance, que implica la coordinación entre varios Estados", apuntó.
En estos momentos se está llevando a cabo una investigación para identificar a los autores materiales, sus canales e infraestructura, así como sus víctimas y el volumen de los datos comprometidos.
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