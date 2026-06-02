https://noticiaslatam.lat/20260602/frustran-un-intento-de-espionaje-de-la-inteligencia-extranjera-contra-funcionarios-rusos-via-1173701846.html

Frustran un intento de espionaje de la inteligencia extranjera contra funcionarios rusos vía móviles, revela FSB

Frustran un intento de espionaje de la inteligencia extranjera contra funcionarios rusos vía móviles, revela FSB

Sputnik Mundo

Los servicios de inteligencia extranjeros buscaron robar datos y espiar a altos funcionarios públicos rusos mediante programas maliciosos instalados en sus... 02.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-02T09:20+0000

2026-06-02T09:20+0000

2026-06-02T09:20+0000

internacional

servicio federal de seguridad de rusia (fsb)

rusia

occidente

espionaje

inteligencia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/02/1173701686_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_53670ddebffabae0efa7835ce04196ef.jpg

Se trata de una operación a varios niveles en la que participan varios países, pero sin intermediarios como las ONG, reveló el organismo. La información de los teléfonos se recopiló mediante tecnologías desarrolladas por las empresas estadounidenses de TI Fastly y Cloudflare."Los servicios secretos de Occidente habrían creído más fácil y más barato jaquear en masa los teléfonos móviles que reclutar a informantes valiosos entre personas con acceso a secretos de Estado", comentó el funcionario.Los funcionarios cuyos teléfonos resultaron estar infectados con software espía fueron posteriormente incluidos en las listas de sanciones de la Unión Europea y EEUU, agregó el agente.En estos momentos se está llevando a cabo una investigación para identificar a los autores materiales, sus canales e infraestructura, así como sus víctimas y el volumen de los datos comprometidos.

https://noticiaslatam.lat/20260525/el-fsb-frustra-un-atentado-terrorista-en-un-barco-minado-llegado-de-europa--video-1173594172.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

servicio federal de seguridad de rusia (fsb), rusia, occidente, espionaje, inteligencia