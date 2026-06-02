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EEUU planea aumentar la presencia de armas nucleares en Europa, reportan medios
EEUU planea aumentar la presencia de armas nucleares en Europa, reportan medios
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En Washington se está debatiendo la posibilidad de ampliar el alcance geográfico del despliegue de armas nucleares en países de la OTAN, informa el periódico... 02.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-02T11:22+0000
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La cuestión se centra en el despliegue de aeronaves estadounidenses de doble capacidad (DCA, por sus siglas en inglés), aptas para llevar a cabo ataques nucleares, señala la publicación, agregando que las negociaciones se desarrollan bajo estricta confidencialidad."Dos de las fuentes afirmaron que la disposición a debatir una ampliación de este despliegue busca evidenciar el compromiso de Estados Unidos de mantener su paraguas nuclear, al tiempo que se insta a los aliados de la OTAN a asumir una mayor parte de la carga de la defensa convencional", indica el medio.La firma de un acuerdo definitivo podría implicar cambios en los mecanismos de cooperación nuclear de la Alianza Atlántica vigentes, destaca. En los últimos años, Rusia ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El bloque militar, por su parte, continúa ampliando sus iniciativas y sostiene que estas responden a la necesidad de disuadir la supuesta agresión rusa.Moscú ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el refuerzo de las capacidades militares de la OTAN en Europa. Desde el Kremlin insisten en que Rusia no representa una amenaza para nadie, aunque advierten que no ignorará acciones que considere potencialmente perjudiciales para sus intereses.
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EEUU planea aumentar la presencia de armas nucleares en Europa, reportan medios
En Washington se está debatiendo la posibilidad de ampliar el alcance geográfico del despliegue de armas nucleares en países de la OTAN, informa el periódico 'Financial Times', citando a sus fuentes. Las conversaciones incluyen a países de Europa del Este y de la región báltica, situados cerca de las fronteras rusas, precisa.
"Estados Unidos está estudiando la posibilidad de desplegar armas nucleares en más países europeos de la OTAN, en una medida destinada a tranquilizar a sus aliados y demostrar que una reducción del apoyo militar convencional no debilita las garantías de seguridad", señala el artículo.
La cuestión se centra en el despliegue de aeronaves estadounidenses de doble capacidad (DCA, por sus siglas en inglés), aptas para llevar a cabo ataques nucleares, señala la publicación, agregando que las negociaciones se desarrollan bajo estricta confidencialidad.
"Dos de las fuentes afirmaron que la disposición a debatir una ampliación de este despliegue busca evidenciar el compromiso de Estados Unidos de mantener su paraguas nuclear
, al tiempo que se insta a los aliados de la OTAN a asumir una mayor parte de la carga de la defensa convencional", indica
el medio.
La firma de un acuerdo definitivo podría implicar cambios en los mecanismos de cooperación nuclear de la Alianza Atlántica vigentes, destaca.
Actualmente, seis países —Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Turquía y el Reino Unido— albergan bombarderos estadounidenses en sus bases. No obstante, Estados Unidos conserva el control exclusivo sobre cualquier decisión relativa a su empleo.
En los últimos años, Rusia ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El bloque militar, por su parte, continúa ampliando sus iniciativas y sostiene que estas responden a la necesidad de disuadir la supuesta agresión rusa.
Moscú ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el refuerzo de las capacidades militares de la OTAN en Europa. Desde el Kremlin insisten en que Rusia no representa una amenaza para nadie, aunque advierten que no ignorará acciones que considere potencialmente perjudiciales para sus intereses.
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