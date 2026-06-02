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EEUU planea aumentar la presencia de armas nucleares en Europa, reportan medios

EEUU planea aumentar la presencia de armas nucleares en Europa, reportan medios

Sputnik Mundo

En Washington se está debatiendo la posibilidad de ampliar el alcance geográfico del despliegue de armas nucleares en países de la OTAN, informa el periódico... 02.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-02T11:22+0000

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La cuestión se centra en el despliegue de aeronaves estadounidenses de doble capacidad (DCA, por sus siglas en inglés), aptas para llevar a cabo ataques nucleares, señala la publicación, agregando que las negociaciones se desarrollan bajo estricta confidencialidad."Dos de las fuentes afirmaron que la disposición a debatir una ampliación de este despliegue busca evidenciar el compromiso de Estados Unidos de mantener su paraguas nuclear, al tiempo que se insta a los aliados de la OTAN a asumir una mayor parte de la carga de la defensa convencional", indica el medio.La firma de un acuerdo definitivo podría implicar cambios en los mecanismos de cooperación nuclear de la Alianza Atlántica vigentes, destaca. En los últimos años, Rusia ha denunciado una actividad sin precedentes de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El bloque militar, por su parte, continúa ampliando sus iniciativas y sostiene que estas responden a la necesidad de disuadir la supuesta agresión rusa.Moscú ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el refuerzo de las capacidades militares de la OTAN en Europa. Desde el Kremlin insisten en que Rusia no representa una amenaza para nadie, aunque advierten que no ignorará acciones que considere potencialmente perjudiciales para sus intereses.

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