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"No conoce límites": Lavrov denuncia los métodos de Occidente para resolver problemas
"No conoce límites": Lavrov denuncia los métodos de Occidente para resolver problemas
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Occidente querría imponer sus normas en todas partes, incluso en Asia Central y el Cáucaso Meridional, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de la... 22.05.2026, Sputnik Mundo
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"Occidente no conoce límites en la aplicación de esta política agresiva, recurre a sanciones ilegales, sin precedentes, que socavan todos los principios fundamentales del mundo occidental, como el libre comercio, las fuerzas del mercado, la inviolabilidad de la propiedad y muchos más. Pero las sanciones no son las únicas medidas que se están tomando en el ámbito económico. También existen ejemplos de intervención directa y coercitiva", señaló el canciller ruso.Occidente y Estados Unidos mantienen su línea de dominio y la expansión de la OTAN hacia el este, y crear tantos problemas como sea posible a sus competidores, declaró Serguéi Lavrov."Los países occidentales, con EEUU a la cabeza, llevan ya muchos años aplicando una línea de actuación destinada a preservar su dominio, expandir la OTAN hacia el este y crear tantos problemas como sea posible a sus competidores, ante los cuales, en una lucha leal, han demostrado su incapacidad para defender los antiguos órdenes neocoloniales y se ven obligados a hacer frente a la tendencia histórica objetiva hacia la formación de un mundo multipolar", afirmó Lavrov.La propaganda occidental intenta por todos los medios tergiversar la comprensión de la operación militar especial rusa, subrayó Lavrov. En este sentido es especialmente relevante la tarea de explicar a la opinión pública lo que está sucediendo en el mundo y las medidas que Rusia toma para garantizar la protección de sus intereses legítimos y "asegurar las condiciones externas más favorables para el desarrollo del país y para mejorar el bienestar de los ciudadanos", señaló el ministro. La OTAN tenía ideas sobre la "descolonización" de Rusia y esas ideas aún circulan en la opinión pública, puntualizó el canciller ruso. En este contexto Occidente alienta y apoya generosamente las políticas nazis de Ucrania."La Unión Europea ya apenas se diferencia de la OTAN. Lo que en su día fue un bloque económico concebido para mejorar el bienestar de los ciudadanos europeos se ha convertido en una especie de la OTAN", afirmó Lavrov.
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"No conoce límites": Lavrov denuncia los métodos de Occidente para resolver problemas

11:59 GMT 22.05.2026
© Sputnik / Kirill Zykov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
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Occidente querría imponer sus normas en todas partes, incluso en Asia Central y el Cáucaso Meridional, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov.
"Occidente no conoce límites en la aplicación de esta política agresiva, recurre a sanciones ilegales, sin precedentes, que socavan todos los principios fundamentales del mundo occidental, como el libre comercio, las fuerzas del mercado, la inviolabilidad de la propiedad y muchos más. Pero las sanciones no son las únicas medidas que se están tomando en el ámbito económico. También existen ejemplos de intervención directa y coercitiva", señaló el canciller ruso.
Occidente y Estados Unidos mantienen su línea de dominio y la expansión de la OTAN hacia el este, y crear tantos problemas como sea posible a sus competidores, declaró Serguéi Lavrov.
"Los países occidentales, con EEUU a la cabeza, llevan ya muchos años aplicando una línea de actuación destinada a preservar su dominio, expandir la OTAN hacia el este y crear tantos problemas como sea posible a sus competidores, ante los cuales, en una lucha leal, han demostrado su incapacidad para defender los antiguos órdenes neocoloniales y se ven obligados a hacer frente a la tendencia histórica objetiva hacia la formación de un mundo multipolar", afirmó Lavrov.
Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, durante la ceremonia del té en el marco de la reunión entre el presidente ruso y el presidente chino en el Gran Salón del Pueblo en Pekín - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
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Lavrov explica de dónde proviene la actual agresividad de Occidente
20 de mayo, 20:05 GMT
La propaganda occidental intenta por todos los medios tergiversar la comprensión de la operación militar especial rusa, subrayó Lavrov. En este sentido es especialmente relevante la tarea de explicar a la opinión pública lo que está sucediendo en el mundo y las medidas que Rusia toma para garantizar la protección de sus intereses legítimos y "asegurar las condiciones externas más favorables para el desarrollo del país y para mejorar el bienestar de los ciudadanos", señaló el ministro.
La OTAN tenía ideas sobre la "descolonización" de Rusia y esas ideas aún circulan en la opinión pública, puntualizó el canciller ruso.
"A pesar de nuestras repetidas advertencias a lo largo de muchos años, se ha ido incorporando a Ucrania a la OTAN con el objetivo abierto de crear problemas para la existencia de nuestro país y establecer una plataforma de amenazas para nuestra seguridad justo en nuestras fronteras", dijo Lavrov.
En este contexto Occidente alienta y apoya generosamente las políticas nazis de Ucrania.
"La Unión Europea ya apenas se diferencia de la OTAN. Lo que en su día fue un bloque económico concebido para mejorar el bienestar de los ciudadanos europeos se ha convertido en una especie de la OTAN", afirmó Lavrov.
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