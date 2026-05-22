https://noticiaslatam.lat/20260522/no-conoce-limites-lavrov-denuncia-los-metodos-de-occidente-para-resolver-problemas-1173563712.html

"No conoce límites": Lavrov denuncia los métodos de Occidente para resolver problemas

"No conoce límites": Lavrov denuncia los métodos de Occidente para resolver problemas

Sputnik Mundo

Occidente querría imponer sus normas en todas partes, incluso en Asia Central y el Cáucaso Meridional, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de la... 22.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-22T11:59+0000

2026-05-22T11:59+0000

2026-05-22T11:59+0000

internacional

rusia

serguéi lavrov

otan

occidente

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/16/1173563475_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_7a6d5cf74d330e278e5b66df7a6f5e87.jpg

"Occidente no conoce límites en la aplicación de esta política agresiva, recurre a sanciones ilegales, sin precedentes, que socavan todos los principios fundamentales del mundo occidental, como el libre comercio, las fuerzas del mercado, la inviolabilidad de la propiedad y muchos más. Pero las sanciones no son las únicas medidas que se están tomando en el ámbito económico. También existen ejemplos de intervención directa y coercitiva", señaló el canciller ruso.Occidente y Estados Unidos mantienen su línea de dominio y la expansión de la OTAN hacia el este, y crear tantos problemas como sea posible a sus competidores, declaró Serguéi Lavrov."Los países occidentales, con EEUU a la cabeza, llevan ya muchos años aplicando una línea de actuación destinada a preservar su dominio, expandir la OTAN hacia el este y crear tantos problemas como sea posible a sus competidores, ante los cuales, en una lucha leal, han demostrado su incapacidad para defender los antiguos órdenes neocoloniales y se ven obligados a hacer frente a la tendencia histórica objetiva hacia la formación de un mundo multipolar", afirmó Lavrov.La propaganda occidental intenta por todos los medios tergiversar la comprensión de la operación militar especial rusa, subrayó Lavrov. En este sentido es especialmente relevante la tarea de explicar a la opinión pública lo que está sucediendo en el mundo y las medidas que Rusia toma para garantizar la protección de sus intereses legítimos y "asegurar las condiciones externas más favorables para el desarrollo del país y para mejorar el bienestar de los ciudadanos", señaló el ministro. La OTAN tenía ideas sobre la "descolonización" de Rusia y esas ideas aún circulan en la opinión pública, puntualizó el canciller ruso. En este contexto Occidente alienta y apoya generosamente las políticas nazis de Ucrania."La Unión Europea ya apenas se diferencia de la OTAN. Lo que en su día fue un bloque económico concebido para mejorar el bienestar de los ciudadanos europeos se ha convertido en una especie de la OTAN", afirmó Lavrov.

https://noticiaslatam.lat/20260520/lavrov-explica-de-donde-proviene-la-actual-agresividad-de-occidente-1173539642.html

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, serguéi lavrov, otan, occidente