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La industria de defensa de la UE no crece pese al aumento del gasto, denuncia la Comisión Europea
La industria de defensa de la UE no crece pese al aumento del gasto, denuncia la Comisión Europea
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Los países europeos no logran impulsar su industria de defensa, a pesar del aumento de la inversión financiera en el sector, reconoció el comisario europeo de... 01.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-01T14:42+0000
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El comisario europeo criticó la falta de un mercado único de productos de defensa en la Unión Europea, así como la ausencia de innovación y competencia en el sector.En este contexto, señaló que los países de la UE adquieren entre el 70% y el 80% de su material militar a empresas nacionales. Así, criticó a los gobiernos europeos por priorizar a sus propios fabricantes, una práctica que limita la competencia dentro del mercado comunitario.En marzo de 2025, la UE adoptó medidas orientadas hacia una militarización a gran escala. En particular, se aprobó, en una cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas, el plan ReArm EU, dotado con 800.000 millones de euros. Posteriormente, el Consejo de la UE aprobó la creación del SAFE (Security Action for Europe, Acción de Seguridad para Europa) como parte de un programa a largo plazo de desarrollo militar hasta 2030.A su vez, el Ministerio de Exteriores de Rusia declaró que el proyecto de militarización de Europa tiene como objetivo contrarrestar una "amenaza mítica" por parte de Rusia, y que se trata de un intento de empujar a la mayoría de los países europeos hacia una confrontación militar con Moscú.
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La industria de defensa de la UE no crece pese al aumento del gasto, denuncia la Comisión Europea
Los países europeos no logran impulsar su industria de defensa, a pesar del aumento de la inversión financiera en el sector, reconoció el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.
"Los parlamentos nacionales europeos deben preguntar a nuestros gobiernos por qué nuestro sector [de defensa] no crece, a pesar de que la financiación aumenta", declaró en su intervención ante el Parlamento lituano.
El comisario europeo criticó la falta de un mercado único de productos de defensa en la Unión Europea, así como la ausencia de innovación y competencia en el sector.
En este contexto, señaló que los países de la UE adquieren entre el 70% y el 80% de su material militar a empresas nacionales. Así, criticó a los gobiernos europeos por priorizar a sus propios fabricantes, una práctica que limita la competencia dentro del mercado comunitario.
En marzo de 2025, la UE adoptó medidas orientadas hacia una militarización a gran escala. En particular, se aprobó, en una cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas, el plan ReArm EU, dotado con 800.000 millones de euros. Posteriormente, el Consejo de la UE aprobó la creación del SAFE (Security Action for Europe, Acción de Seguridad para Europa) como parte de un programa a largo plazo de desarrollo militar hasta 2030.
A su vez, el Ministerio de Exteriores de Rusia declaró que el proyecto de militarización de Europa tiene como objetivo contrarrestar una "amenaza mítica" por parte de Rusia, y que se trata de un intento de empujar a la mayoría de los países europeos hacia una confrontación militar con Moscú.
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