https://noticiaslatam.lat/20260531/hay-al-menos-siete-muertos-por-rina-en-una-prision-en-el-norte-de-mexico-1173687666.html

Hay al menos siete muertos por riña en una prisión en el norte de México

Hay al menos siete muertos por riña en una prisión en el norte de México

Sputnik Mundo

Los hechos se registraron en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en el estado de Sinaloa (norte). De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública... 31.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-31T22:23+0000

2026-05-31T22:23+0000

2026-05-31T22:23+0000

américa latina

sociedad

seguridad

méxico

sinaloa

telegram

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1f/1173687511_0:0:2080:1171_1920x0_80_0_0_c3198ec2b914f5b62c9faec47f4e0378.jpg

La Secretaría de Seguridad señaló además que elementos de la Fiscalía estatal ya realizan los trabajos periciales correspondientes, mientras que autoridades locales y federales blindaron el centro penitenciario.

https://noticiaslatam.lat/20260531/no-solo-es-el-cartel-de-sinaloa-eeuu-va-contra-este-grupo-delictivo-mexicano-1173677698.html

méxico

sinaloa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, seguridad, méxico, sinaloa, telegram