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Hay al menos siete muertos por riña en una prisión en el norte de México
Hay al menos siete muertos por riña en una prisión en el norte de México
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Los hechos se registraron en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en el estado de Sinaloa (norte). De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública... 31.05.2026, Sputnik Mundo
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La Secretaría de Seguridad señaló además que elementos de la Fiscalía estatal ya realizan los trabajos periciales correspondientes, mientras que autoridades locales y federales blindaron el centro penitenciario.
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Hay al menos siete muertos por riña en una prisión en el norte de México

22:23 GMT 31.05.2026
© Foto : X - @sspsinaloa1Elementos de seguridad en Sinaloa
Elementos de seguridad en Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
© Foto : X - @sspsinaloa1
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Los hechos se registraron en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en el estado de Sinaloa (norte). De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la situación en la prisión ya se encuentra controlada desde la mañana; además, se informa que una persona más resultó lesionada.
"Derivado de estos acontecimientos, se activó el protocolo de seguridad correspondiente y se lleva a cabo una revisión exhaustiva de las instalaciones con el fin de reducir riesgos para la población penitenciaria. Por ello, se suspendieron las visitas programadas para este domingo, a fin de garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y del personal administrativo", informó la dependencia en redes sociales.
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La Secretaría de Seguridad señaló además que elementos de la Fiscalía estatal ya realizan los trabajos periciales correspondientes, mientras que autoridades locales y federales blindaron el centro penitenciario.
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