Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella muestran un empate técnico con más del 60% del preconteo en Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia informó a través de redes sociales que las urnas cerraron en punto de las 4:00 de la tarde (GMT -5), luego de ocho horas de que permanecieran abiertas para que los más de 41 millones de connacionales pudieran acudir a emitir su sufragio para elegir a quien sustituya a Gustavo Petro en la presidencia.
El candidato oficialista Iván Cepeda cuenta con un 41,01% de los votos que se han contabilizado hasta las 16:53 horas (GMT -5) de este 31 de mayo, mientras que Abelardo de la Espriella cuenta con 44,21% del total. Hasta el momento se han contabilizado 62,64% de las urnas en total, es decir, 76.439.
La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia informó a través de redes sociales que las urnas cerraron en punto de las 4:00 de la tarde (GMT -5), luego de ocho horas de que permanecieran abiertas para que los más de 41 millones de connacionales pudieran acudir a emitir su sufragio para elegir a quien sustituya a Gustavo Petro en la presidencia.
"A esta hora avanza el proceso de preconteo para consolidar los resultados de la jornada electoral en todo el país y el exterior", ahondó la Registraduría a través de redes sociales.
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