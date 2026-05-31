https://noticiaslatam.lat/20260531/ivan-cepeda-y-abelardo-de-la-espriella-muestran-un-empate-tecnico-con-mas-del-60-del-preconteo-en-1173687349.html

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella muestran un empate técnico con más del 60% del preconteo en Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella muestran un empate técnico con más del 60% del preconteo en Colombia

Sputnik Mundo

El candidato oficialista Iván Cepeda cuenta con un 41,01% de los votos que se han contabilizado hasta las 16:53 horas (GMT -5) de este 31 de mayo, mientras que... 31.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-31T22:12+0000

2026-05-31T22:12+0000

2026-05-31T22:12+0000

américa latina

iván cepeda

gustavo petro

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1f/1173687192_0:137:1024:713_1920x0_80_0_0_34d2a161b767904874adca03d3969e7d.jpg

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia informó a través de redes sociales que las urnas cerraron en punto de las 4:00 de la tarde (GMT -5), luego de ocho horas de que permanecieran abiertas para que los más de 41 millones de connacionales pudieran acudir a emitir su sufragio para elegir a quien sustituya a Gustavo Petro en la presidencia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

iván cepeda, gustavo petro, sociedad