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Las tropas rusas intensifican su avance y eliminan a más de 1.300 militares ucranianos en un día
Las tropas rusas intensifican su avance y eliminan a más de 1.300 militares ucranianos en un día
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Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron sus operaciones ofensivas en múltiples direcciones durante la última jornada, mejorando posiciones tácticas y... 30.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-30T13:55+0000
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Como respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra instalaciones civiles en territorio de Rusia, las FFAA de Rusia lanzaron un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance, con base terrestre y aérea, así como con vehículos aéreos no tripulados de ataque, contra aeródromos militares, la infraestructura energética, vial y de combustible que se utilizan en interés de las FFAA de Ucrania. Según el comunicado de la Defensa, "todos los objetivos designados fueron alcanzados".En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en las zonas de operaciones de los grupos de fuerzas Centro y Este, con más de 340 y más de 455 militares abatidos, respectivamente.Se suman a estas bajas hasta 200 en la de la agrupación Norte, más de 180 en la del grupo Oeste, más de 85 en la del grupo Sur y más de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En paralelo, las fuerzas rusas golpearon puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 148 zonas. La defensa antiaérea rusa derribó 10 bombas aéreas guiadas, un misil del sistema Himars de fabricación estadounidense y 352 drones.En cuanto al material bélico, durante la jornada fueron destruidos al menos 12 vehículos blindados de combate, 75 automóviles, nueve piezas de artillería de campaña y cuatro estaciones de guerra electrónica.
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Las tropas rusas intensifican su avance y eliminan a más de 1.300 militares ucranianos en un día
Las Fuerzas Armadas de Rusia continuaron sus operaciones ofensivas en múltiples direcciones durante la última jornada, mejorando posiciones tácticas y ampliando el control en varios sectores del frente, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, el Ejército ucraniano perdió más de 1.320 militares.
Como respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra instalaciones civiles en territorio de Rusia, las FFAA de Rusia lanzaron un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance, con base terrestre y aérea, así como con vehículos aéreos no tripulados de ataque, contra aeródromos militares, la infraestructura energética, vial y de combustible que se utilizan en interés de las FFAA de Ucrania. Según el comunicado de la Defensa, "todos los objetivos designados fueron alcanzados".
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en las zonas de operaciones de los grupos de fuerzas Centro y Este, con más de 340 y más de 455 militares abatidos, respectivamente.
Se suman a estas bajas hasta 200 en la de la agrupación Norte, más de 180 en la del grupo Oeste, más de 85 en la del grupo Sur y más de 60 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En paralelo, las fuerzas rusas golpearon puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y mercenarios en 148 zonas. La defensa antiaérea rusa derribó 10 bombas aéreas guiadas, un misil del sistema Himars de fabricación estadounidense y 352 drones.
En cuanto al material bélico, durante la jornada fueron destruidos al menos 12 vehículos blindados de combate, 75 automóviles, nueve piezas de artillería de campaña y cuatro estaciones de guerra electrónica.
Desde el inicio de la operación especial, las fuerzas rusas han destruido un total de 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 153.684 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.550 tanques y otros vehículos blindados de combate. Asimismo, fueron eliminados 1.727 sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.136 piezas de artillería y morteros, así como 62.874 vehículos militares especiales.
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