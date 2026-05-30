Autoridades mexicanas arrestan al alcalde de Cuautla por nexos con crimen organizado

Añadió que, con este arresto, ya son más de 85 exfuncionarios y servidores públicos en funciones encarcelados. "El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales", aseveró García Harfuch.
El presidente municipal de Cuautla, Morelos (centro), Jesús Corona Damián, fue detenido este 30 de mayo, debido a una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.
Esta medida "se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril", destacó en X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.