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Autoridades mexicanas arrestan al alcalde de Cuautla por nexos con crimen organizado

Autoridades mexicanas arrestan al alcalde de Cuautla por nexos con crimen organizado

Sputnik Mundo

El presidente municipal de Cuautla, Morelos (centro), Jesús Corona Damián, fue detenido este 30 de mayo, debido a una orden de aprehensión emitida por la... 30.05.2026, Sputnik Mundo

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Añadió que, con este arresto, ya son más de 85 exfuncionarios y servidores públicos en funciones encarcelados. "El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales", aseveró García Harfuch.

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