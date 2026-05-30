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Autoridades mexicanas arrestan al alcalde de Cuautla por nexos con crimen organizado
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El presidente municipal de Cuautla, Morelos (centro), Jesús Corona Damián, fue detenido este 30 de mayo, debido a una orden de aprehensión emitida por la... 30.05.2026, Sputnik Mundo
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Añadió que, con este arresto, ya son más de 85 exfuncionarios y servidores públicos en funciones encarcelados. "El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales", aseveró García Harfuch.
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Autoridades mexicanas arrestan al alcalde de Cuautla por nexos con crimen organizado

23:00 GMT 30.05.2026 (actualizado: 23:54 GMT 30.05.2026)
© AP Photo / Marco UgarteLos homicidios en México son un problema latente en la nación latinoamericana.
Los homicidios en México son un problema latente en la nación latinoamericana. - Sputnik Mundo, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
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El presidente municipal de Cuautla, Morelos (centro), Jesús Corona Damián, fue detenido este 30 de mayo, debido a una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.
Esta medida "se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril", destacó en X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Añadió que, con este arresto, ya son más de 85 exfuncionarios y servidores públicos en funciones encarcelados.
"El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales", aseveró García Harfuch.
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