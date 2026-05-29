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Ya es oficial: Messi encabeza lista de convocados de Argentina para Mundial 2026
Ya es oficial: Messi encabeza lista de convocados de Argentina para Mundial 2026
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció en su página web oficial la lista de convocados de la selección nacional para el Mundial de 2026, que se... 29.05.2026, Sputnik Mundo
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Sin embargo, Lionel Messi, de 38 años, llegará al torneo con una lesión: le han diagnosticado fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.Con el sexto Mundial de su carrera, el delantero argentino establecerá un récord, tras participar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Este año, el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, también podría batir este récord. Ahora, además de D10S y CR7, los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y el alemán Lothar Matthäus también han participado en cinco Mundiales.En la Copa Mundial, Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, a quien enfrentarán el 16 de junio; Austria, ante la cual jugarán el 22 de junio; y Jordania, frente a quien cerrarán su participación de fase de grupos el 27 de junio. La selección sudamericana ha conquistado el título en tres copas mundiales: Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022, el último tras vencer 4-2 a Francia en tanda de penales.
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Ya es oficial: Messi encabeza lista de convocados de Argentina para Mundial 2026
11:25 GMT 29.05.2026 (actualizado: 11:30 GMT 29.05.2026)
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció en su página web oficial la lista de convocados de la selección nacional para el Mundial de 2026, que se celebrará a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá. La lista de 26 jugadores incluye al ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi.
Sin embargo, Lionel Messi, de 38 años, llegará al torneo con una lesión: le han diagnosticado fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.
"Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente preferiríamos que no le pasara nada. Ahora hay que esperar su evolución", comentó el entrenador de la selección de Argentina, Lionel Scaloni.
Con el sexto Mundial de su carrera, el delantero argentino establecerá un récord, tras participar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Este año, el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, también podría batir este récord. Ahora, además de D10S y CR7, los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Andrés Guardado y el alemán Lothar Matthäus también han participado en cinco Mundiales.
En la Copa Mundial, Argentina integrará el Grupo J junto con Argelia, a quien enfrentarán el 16 de junio
; Austria, ante la cual jugarán el 22 de junio;
y Jordania, frente a quien cerrarán su participación de fase de grupos el 27 de junio
. La selección sudamericana ha conquistado el título en tres copas mundiales: Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022, el último tras vencer 4-2 a Francia en tanda de penales
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