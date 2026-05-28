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¿Neymar está en duda para el Mundial de 2026? Médico confirma su lesión
¿Neymar está en duda para el Mundial de 2026? Médico confirma su lesión
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El delantero brasileño Neymar Júnior sufre una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla y su participación en la Copa del Mundo está en riesgo, según el... 28.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-28T16:03+0000
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La torcida, como le llaman en Brasil a los seguidores de la selección, aguardaba desde el 27 de mayo los resultados de las primeras pruebas al jugador, que ahora tendrá que hacer una recuperación de entre dos y tres semanas.Neymar llegó en la víspera del entrenamiento en helicóptero, para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti, quien lo incluyó, casi de manera sorpresiva, en la lista definitiva para la Copa del Mundo, que tendrá como sede a México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo mes.La lesión de Neymar, otrora jugador del Barcelona español y del PSG francés, encendió las alarmas del entrenador Ancelotti y su cuerpo técnico, porque, entre otras cosas, se perderá los amistosos ante Panamá y Egipto, y muy posiblemente las dos primeras jornadas de la competencia mundialista, ante Marruecos y Haití.Brasil buscará su sexto título mundial y el primero en 24 años. La última vez que la canarinha levantó la Copa Mundial fue en Japón y Corea del Sur 2002, con un equipo que contaba con Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká (todos ellos ganadores del Balón de Oro), Roberto Carlos y Cafú, entre otras grandes estrellas.
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¿Neymar está en duda para el Mundial de 2026? Médico confirma su lesión
El delantero brasileño Neymar Júnior sufre una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla y su participación en la Copa del Mundo está en riesgo, según el doctor Rodrigo Lamar, médico de la selección nacional.
"Se hicieron todas las pruebas médicas, las pruebas complementarias y terminamos con una resonancia magnética que identificó una lesión muscular grado dos en el gemelo, no solo un edema. El atleta sigue tratándose y nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté disponible", afirmó en una comparecencia de prensa el médico Rodrigo Lasmar.
La torcida, como le llaman en Brasil a los seguidores de la selección, aguardaba desde el 27 de mayo los resultados de las primeras pruebas al jugador, que ahora tendrá que hacer una recuperación de entre dos y tres semanas.
Neymar llegó en la víspera del entrenamiento en helicóptero, para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti, quien lo incluyó, casi de manera sorpresiva, en la lista definitiva para la Copa del Mundo, que tendrá como sede a México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo mes.
La lesión de Neymar, otrora jugador del Barcelona español y del PSG francés, encendió las alarmas del entrenador Ancelotti y su cuerpo técnico, porque, entre otras cosas, se perderá los amistosos ante Panamá y Egipto, y muy posiblemente las dos primeras jornadas de la competencia mundialista, ante Marruecos y Haití.
Brasil buscará su sexto título mundial y el primero en 24 años. La última vez que la canarinha levantó la Copa Mundial fue en Japón y Corea del Sur 2002, con un equipo que contaba con Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká (todos ellos ganadores del Balón de Oro), Roberto Carlos y Cafú, entre otras grandes estrellas.