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¿Neymar está en duda para el Mundial de 2026? Médico confirma su lesión

¿Neymar está en duda para el Mundial de 2026? Médico confirma su lesión

Sputnik Mundo

El delantero brasileño Neymar Júnior sufre una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla y su participación en la Copa del Mundo está en riesgo, según el... 28.05.2026, Sputnik Mundo

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La torcida, como le llaman en Brasil a los seguidores de la selección, aguardaba desde el 27 de mayo los resultados de las primeras pruebas al jugador, que ahora tendrá que hacer una recuperación de entre dos y tres semanas.Neymar llegó en la víspera del entrenamiento en helicóptero, para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti, quien lo incluyó, casi de manera sorpresiva, en la lista definitiva para la Copa del Mundo, que tendrá como sede a México, Canadá y Estados Unidos desde el próximo mes.La lesión de Neymar, otrora jugador del Barcelona español y del PSG francés, encendió las alarmas del entrenador Ancelotti y su cuerpo técnico, porque, entre otras cosas, se perderá los amistosos ante Panamá y Egipto, y muy posiblemente las dos primeras jornadas de la competencia mundialista, ante Marruecos y Haití.Brasil buscará su sexto título mundial y el primero en 24 años. La última vez que la canarinha levantó la Copa Mundial fue en Japón y Corea del Sur 2002, con un equipo que contaba con Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká (todos ellos ganadores del Balón de Oro), Roberto Carlos y Cafú, entre otras grandes estrellas.

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