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Rusia libera 10 localidades y registra más de 8.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 10 localidades y registra más de 8.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

Durante los últimos siete días, las FFAA de Rusia liberaron 10 localidades, incluidas Lésnoye y Novopodgoródnoye, en la región de Dnepropetrovsk, Budarki y... 29.05.2026, Sputnik Mundo

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Además de los asentamientos liberados en la última jornada, las tropas rusas tomaron el control de Zapselie y Riásnoye, en la región de Sumi, Granov y Novovasílevka, en la región de Járkov, al igual que Vozdvízhevka, en la región de Zaporozhie, y Dobropásovo, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas ucranianas semanales, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.250 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.340 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 950 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.970 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 375 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.245 militares.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, Rusia realizó un ataque masivo y cinco combinados con armas de alta precisión y drones contra empresas militares, bases aéreas y la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania, así como instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 44 bombas guiadas, tres misiles Storm Shadow británicos, tres misiles SCALP franceses y 23 proyectiles del sistema Himars, además de derribar 2.628 drones ucranianos.Asimismo, las tropas rusas también alcanzaron 5 tanques, 116 vehículos blindados y tres vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.

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