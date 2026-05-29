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Rusia libera 10 localidades y registra más de 8.000 bajas ucranianas en una semana de combates
Rusia libera 10 localidades y registra más de 8.000 bajas ucranianas en una semana de combates
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Durante los últimos siete días, las FFAA de Rusia liberaron 10 localidades, incluidas Lésnoye y Novopodgoródnoye, en la región de Dnepropetrovsk, Budarki y... 29.05.2026, Sputnik Mundo
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Además de los asentamientos liberados en la última jornada, las tropas rusas tomaron el control de Zapselie y Riásnoye, en la región de Sumi, Granov y Novovasílevka, en la región de Járkov, al igual que Vozdvízhevka, en la región de Zaporozhie, y Dobropásovo, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas ucranianas semanales, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.250 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.340 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 950 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.970 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 375 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.245 militares.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, Rusia realizó un ataque masivo y cinco combinados con armas de alta precisión y drones contra empresas militares, bases aéreas y la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania, así como instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 44 bombas guiadas, tres misiles Storm Shadow británicos, tres misiles SCALP franceses y 23 proyectiles del sistema Himars, además de derribar 2.628 drones ucranianos.Asimismo, las tropas rusas también alcanzaron 5 tanques, 116 vehículos blindados y tres vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.
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Rusia libera 10 localidades y registra más de 8.000 bajas ucranianas en una semana de combates
Durante los últimos siete días, las FFAA de Rusia liberaron 10 localidades, incluidas Lésnoye y Novopodgoródnoye, en la región de Dnepropetrovsk, Budarki y Karáichnoye, en la región de Járkov, liberadas en el último día, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En una semana, Ucrania perdió unos 8.130 soldados, agregan desde el ente castrense.
Además de los asentamientos liberados en la última jornada, las tropas rusas tomaron el control de Zapselie y Riásnoye, en la región de Sumi, Granov y Novovasílevka, en la región de Járkov, al igual que Vozdvízhevka, en la región de Zaporozhie, y Dobropásovo, en la región de Dnepropetrovsk.
En cuanto a las bajas ucranianas semanales, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.250 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.340 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 950 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 1.970 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 375 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.245 militares.
En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, Rusia realizó un ataque masivo y cinco combinados con armas de alta precisión y drones contra empresas militares, bases aéreas y la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania, así como instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 44 bombas guiadas, tres misiles Storm Shadow británicos, tres misiles SCALP franceses y 23 proyectiles del sistema Himars, además de derribar 2.628 drones ucranianos.
Asimismo, las tropas rusas también alcanzaron 5 tanques, 116 vehículos blindados y tres vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 153.332 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.538 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.727 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.121 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.799 vehículos militares especiales.
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