El FSB ruso frustra un intento de volar un tren de pasajeros por un agente de los servicios especiales de Ucrania

Se reporta que el hombre contactó con los servicios especiales ucranianos por su propia iniciativa con el fin de trabajar para ellos. Tras recibir las órdenes correspondientes, compró todos los elementos necesarios y elaboró un dispositivo explosivo casero.Los agentes del Servicio de Seguridad Federal de Rusia detuvieron al delincuente cuando este estaba realizando tareas de reconocimiento en un tramo del ferrocarril. Gracias a las acciones del FSB ruso, no hubo víctimas ni daños materiales.
Los agentes del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) detuvieron a un agente del SBU que planeaba hacer estallar un tren en la ciudad rusa de Novorossiisk se detuvo, según informó el Centro de Relaciones Públicas del FSB.
Se reporta que el hombre contactó con los servicios especiales ucranianos por su propia iniciativa con el fin de trabajar para ellos. Tras recibir las órdenes correspondientes, compró todos los elementos necesarios y elaboró un dispositivo explosivo casero.
"El objetivo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) era cometer un atentado terrorista y volar las vías férreas por las que circulan trenes de pasajeros y de mercancías. El responsable quería provocar una muerte masiva y paralizar el funcionamiento de la estación de tren", declaró el detenido en un vídeo del FSB.
Los agentes del Servicio de Seguridad Federal de Rusia detuvieron al delincuente cuando este estaba realizando tareas de reconocimiento en un tramo del ferrocarril. Gracias a las acciones del FSB ruso, no hubo víctimas ni daños materiales.
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