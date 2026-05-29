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El FSB ruso frustra un intento de volar un tren de pasajeros por un agente de los servicios especiales de Ucrania

El FSB ruso frustra un intento de volar un tren de pasajeros por un agente de los servicios especiales de Ucrania

Sputnik Mundo

Los agentes del Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) detuvieron a un agente del SBU que planeaba hacer estallar un tren en la ciudad rusa de... 29.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-29T08:10+0000

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Se reporta que el hombre contactó con los servicios especiales ucranianos por su propia iniciativa con el fin de trabajar para ellos. Tras recibir las órdenes correspondientes, compró todos los elementos necesarios y elaboró un dispositivo explosivo casero.Los agentes del Servicio de Seguridad Federal de Rusia detuvieron al delincuente cuando este estaba realizando tareas de reconocimiento en un tramo del ferrocarril. Gracias a las acciones del FSB ruso, no hubo víctimas ni daños materiales.

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