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Zelenski se prepara para otros dos o tres años de guerra, pero enfrenta crisis interna, según los medios

Zelenski se prepara para otros dos o tres años de guerra, pero enfrenta crisis interna, según los medios

Sputnik Mundo

Fuentes gubernamentales afirman que Volodímir Zelenski ha dado la orden de prepararse para otros dos o tres años de guerra, informó el medio 'The Economist'. 28.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-28T11:49+0000

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Sin embargo, existen problemas que podrían obstaculizar la implementación de ese plan. Entre ellos figuran la corrupción, la movilización forzada y el distanciamiento del propio Zelenski, quien ya no tolera críticas, señaló la publicación.Además, según el medio, la sociedad ucraniana se muestra cada vez más cansada de la guerra y más dividida: "Una encuesta no publicada de opinión pública ucraniana (...) mostró que la sociedad se ha dividido en tres grupos: patriotas (46%), moderados escépticos (36%) y desmotivados (18%). Es significativo que los principales factores de desmotivación no sean el trauma o el agotamiento, sino la corrupción de las élites y la desconfianza en las instituciones".Otro problema importante es el cansancio de la población ucraniana frente a la movilización forzada, que "en gran parte es violenta".En los últimos tiempos, las FFAA de Ucrania se enfrentan a una grave escasez de personal, mientras que las acciones violentas de los empleados de los Centros Territoriales de Reclutamiento y Apoyo Social (TCC), al detener a ciudadanos sujetos a movilización, provocan escándalos y protestas generalizadas. En la Rada Suprema subrayaron que las violaciones a las normas por parte de los trabajadores de los centros de reclutamiento se han vuelto masivas. Abusan de sus poderes, golpean a las personas, las atropellan con vehículos y provocan accidentes de tráfico para capturar a los ciudadanos.

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