Sin embargo, existen problemas que podrían obstaculizar la implementación de ese plan. Entre ellos figuran la corrupción, la movilización forzada y el distanciamiento del propio Zelenski, quien ya no tolera críticas, señaló la publicación.Además, según el medio, la sociedad ucraniana se muestra cada vez más cansada de la guerra y más dividida: "Una encuesta no publicada de opinión pública ucraniana (...) mostró que la sociedad se ha dividido en tres grupos: patriotas (46%), moderados escépticos (36%) y desmotivados (18%). Es significativo que los principales factores de desmotivación no sean el trauma o el agotamiento, sino la corrupción de las élites y la desconfianza en las instituciones".Otro problema importante es el cansancio de la población ucraniana frente a la movilización forzada, que "en gran parte es violenta".En los últimos tiempos, las FFAA de Ucrania se enfrentan a una grave escasez de personal, mientras que las acciones violentas de los empleados de los Centros Territoriales de Reclutamiento y Apoyo Social (TCC), al detener a ciudadanos sujetos a movilización, provocan escándalos y protestas generalizadas. En la Rada Suprema subrayaron que las violaciones a las normas por parte de los trabajadores de los centros de reclutamiento se han vuelto masivas. Abusan de sus poderes, golpean a las personas, las atropellan con vehículos y provocan accidentes de tráfico para capturar a los ciudadanos.
Fuentes gubernamentales afirman que Volodímir Zelenski ha dado la orden de prepararse para otros dos o tres años de guerra, informó el medio 'The Economist'.
Sin embargo, existen problemas que podrían obstaculizar la implementación de ese plan. Entre ellos figuran la corrupción, la movilización forzada y el distanciamiento del propio Zelenski, quien ya no tolera críticas, señaló la publicación.
"Es muy susceptible. En lugar de conformar un gobierno compuesto por personas talentosas, como sostienen los insiders, ha derivado hacia un estilo de gobierno cada vez más distante y de tipo bizantino. Su administración controla una parte significativa del espacio mediático, incluyendo cuentas anónimas en redes sociales utilizadas para desacreditar a sus oponentes. El trabajo de los investigadores anticorrupción es saboteado mediante contraataques legales", destacó The Economist.
Además, según el medio, la sociedad ucraniana se muestra cada vez más cansada de la guerra y más dividida: "Una encuesta no publicada de opinión pública ucraniana (...) mostró que la sociedad se ha dividido en tres grupos: patriotas (46%), moderados escépticos (36%) y desmotivados (18%). Es significativo que los principales factores de desmotivación no sean el trauma o el agotamiento, sino la corrupción de las élites y la desconfianza en las instituciones".
Otro problema importante es el cansancio de la población ucraniana frente a la movilización forzada, que "en gran parte es violenta".
"Pero para los pocos desafortunados destinados en lo profundo de la zona de combate, a menudo es un viaje sin retorno. El temor a tales despliegues, a veces utilizado para castigar a quienes desertan, ha socavado la voluntad de servir", subrayaron los autores de la publicación.
En los últimos tiempos, las FFAA de Ucrania se enfrentan a una grave escasez de personal, mientras que las acciones violentas de los empleados de los Centros Territoriales de Reclutamiento y Apoyo Social (TCC), al detener a ciudadanos sujetos a movilización, provocan escándalos y protestas generalizadas.