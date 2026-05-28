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"Terrorismo, corrupción y usurpación de poder": Rusia denuncia que la UE ignora los crímenes de Kiev

"Terrorismo, corrupción y usurpación de poder": Rusia denuncia que la UE ignora los crímenes de Kiev

Sputnik Mundo

La Unión Europea perdona a Ucrania todo, incluido el terrorismo, la corrupción, la usurpación del poder, la violencia contra la población civil y los crímenes... 28.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-28T10:25+0000

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"Bruselas y las capitales nacionales decidieron hacer la vista gorda ante cualquier atrocidad cometida por la junta militar de Kiev (...) Kiev queda perdonada por todo: terrorismo, corrupción, usurpación de poder, violencia contra civiles y crímenes de guerra", destacó Serguéi Narishkin.Muchos políticos modernos muestran una capacidad cada vez menor para la negociación constructiva, declaró al señalar que a las élites europeas les conviene prolongar el conflicto ucraniano el mayor tiempo posible, saboteando cualquier intento de resolución pacífica del conflicto. Al mismo tiempo, el apoyo a Zelenski resulta cada vez más costoso para los presupuestos europeos y genera tensiones sociales, mientras que las armas procedentes del teatro de operaciones ucraniano circulan libremente por Europa y acaban en manos de grupos terroristas internacionales, declaró Narishkin.Por su parte, la OTAN está aumentando constantemente su potencial militar en su flanco oriental."La Alianza del Atlántico Norte está aumentando de forma sistemática su potencial militar en el flanco oriental, mantiene allí una intensa actividad de reconocimiento y entrenamiento, moderniza las infraestructuras existentes y crea otras nuevas. De hecho, la OTAN se está preparando de manera práctica para un conflicto armado a gran escala en el este", afirmó Narishkin.Al mismo tiempo, Londres está incitando a sus aliados continentales a lanzar una confrontación directa con Rusia, advirtió. Narishkin aconsejó a los alemanes y a los franceses que aprendieran las lecciones de la historia y que no se metieran "con la hipócrita y traicionera Albión, que de todos modos los engañará y se lavará las manos".

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