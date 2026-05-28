https://noticiaslatam.lat/20260528/terrorismo-corrupcion-y-usurpacion-de-poder-rusia-denuncia-que-la-ue-ignora-los-crimenes-de-kiev-1173632321.html
"Terrorismo, corrupción y usurpación de poder": Rusia denuncia que la UE ignora los crímenes de Kiev
"Terrorismo, corrupción y usurpación de poder": Rusia denuncia que la UE ignora los crímenes de Kiev
Sputnik Mundo
La Unión Europea perdona a Ucrania todo, incluido el terrorismo, la corrupción, la usurpación del poder, la violencia contra la población civil y los crímenes... 28.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-28T10:25+0000
2026-05-28T10:25+0000
2026-05-28T10:25+0000
internacional
serguéi narishkin
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1c/1173632159_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f47d65c7336ceec1f6c7a4009e5c96d5.jpg
"Bruselas y las capitales nacionales decidieron hacer la vista gorda ante cualquier atrocidad cometida por la junta militar de Kiev (...) Kiev queda perdonada por todo: terrorismo, corrupción, usurpación de poder, violencia contra civiles y crímenes de guerra", destacó Serguéi Narishkin.Muchos políticos modernos muestran una capacidad cada vez menor para la negociación constructiva, declaró al señalar que a las élites europeas les conviene prolongar el conflicto ucraniano el mayor tiempo posible, saboteando cualquier intento de resolución pacífica del conflicto. Al mismo tiempo, el apoyo a Zelenski resulta cada vez más costoso para los presupuestos europeos y genera tensiones sociales, mientras que las armas procedentes del teatro de operaciones ucraniano circulan libremente por Europa y acaban en manos de grupos terroristas internacionales, declaró Narishkin.Por su parte, la OTAN está aumentando constantemente su potencial militar en su flanco oriental."La Alianza del Atlántico Norte está aumentando de forma sistemática su potencial militar en el flanco oriental, mantiene allí una intensa actividad de reconocimiento y entrenamiento, moderniza las infraestructuras existentes y crea otras nuevas. De hecho, la OTAN se está preparando de manera práctica para un conflicto armado a gran escala en el este", afirmó Narishkin.Al mismo tiempo, Londres está incitando a sus aliados continentales a lanzar una confrontación directa con Rusia, advirtió. Narishkin aconsejó a los alemanes y a los franceses que aprendieran las lecciones de la historia y que no se metieran "con la hipócrita y traicionera Albión, que de todos modos los engañará y se lavará las manos".
https://noticiaslatam.lat/20260526/el-regimen-de-kiev-revela-su-verdadera-naturaleza-y-su-tinte-pardo-indica-el-kremlin-1173607549.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1c/1173632159_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_46cf496250d43966421ea2e8e80d6188.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serguéi narishkin, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
serguéi narishkin, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
"Terrorismo, corrupción y usurpación de poder": Rusia denuncia que la UE ignora los crímenes de Kiev
La Unión Europea perdona a Ucrania todo, incluido el terrorismo, la corrupción, la usurpación del poder, la violencia contra la población civil y los crímenes de guerra, declaró el director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin.
"Bruselas y las capitales nacionales decidieron hacer la vista gorda ante cualquier atrocidad cometida por la junta militar de Kiev (...) Kiev queda perdonada por todo: terrorismo, corrupción, usurpación de poder, violencia contra civiles y crímenes de guerra", destacó Serguéi Narishkin.
Muchos políticos modernos muestran una capacidad cada vez menor para la negociación constructiva, declaró al señalar que a las élites europeas les conviene prolongar el conflicto ucraniano el mayor tiempo posible, saboteando cualquier intento de resolución pacífica del conflicto.
"Partiendo de esto, los europeos intentan sabotear cualquier intento de Rusia por alcanzar una solución pacífica al conflicto", postuló.
Al mismo tiempo, el apoyo a Zelenski resulta cada vez más costoso para los presupuestos europeos y genera tensiones sociales, mientras que las armas procedentes del teatro de operaciones ucraniano circulan libremente por Europa y acaban en manos de grupos terroristas internacionales, declaró Narishkin.
Por su parte, la OTAN está aumentando constantemente su potencial militar en su flanco oriental.
"La Alianza del Atlántico Norte está aumentando de forma sistemática su potencial militar en el flanco oriental, mantiene allí una intensa actividad de reconocimiento y entrenamiento, moderniza las infraestructuras existentes y crea otras nuevas. De hecho, la OTAN se está preparando de manera práctica para un conflicto armado a gran escala en el este", afirmó Narishkin.
Al mismo tiempo, Londres está incitando a sus aliados continentales a lanzar una confrontación directa con Rusia, advirtió. Narishkin aconsejó a los alemanes y a los franceses que aprendieran las lecciones de la historia y que no se metieran "con la hipócrita y traicionera Albión, que de todos modos los engañará y se lavará las manos".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.