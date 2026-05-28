Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260528/terrorismo-corrupcion-y-usurpacion-de-poder-rusia-denuncia-que-la-ue-ignora-los-crimenes-de-kiev-1173632321.html
"Terrorismo, corrupción y usurpación de poder": Rusia denuncia que la UE ignora los crímenes de Kiev
"Terrorismo, corrupción y usurpación de poder": Rusia denuncia que la UE ignora los crímenes de Kiev
Sputnik Mundo
La Unión Europea perdona a Ucrania todo, incluido el terrorismo, la corrupción, la usurpación del poder, la violencia contra la población civil y los crímenes... 28.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-28T10:25+0000
2026-05-28T10:25+0000
internacional
serguéi narishkin
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1c/1173632159_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_f47d65c7336ceec1f6c7a4009e5c96d5.jpg
"Bruselas y las capitales nacionales decidieron hacer la vista gorda ante cualquier atrocidad cometida por la junta militar de Kiev (...) Kiev queda perdonada por todo: terrorismo, corrupción, usurpación de poder, violencia contra civiles y crímenes de guerra", destacó Serguéi Narishkin.Muchos políticos modernos muestran una capacidad cada vez menor para la negociación constructiva, declaró al señalar que a las élites europeas les conviene prolongar el conflicto ucraniano el mayor tiempo posible, saboteando cualquier intento de resolución pacífica del conflicto. Al mismo tiempo, el apoyo a Zelenski resulta cada vez más costoso para los presupuestos europeos y genera tensiones sociales, mientras que las armas procedentes del teatro de operaciones ucraniano circulan libremente por Europa y acaban en manos de grupos terroristas internacionales, declaró Narishkin.Por su parte, la OTAN está aumentando constantemente su potencial militar en su flanco oriental."La Alianza del Atlántico Norte está aumentando de forma sistemática su potencial militar en el flanco oriental, mantiene allí una intensa actividad de reconocimiento y entrenamiento, moderniza las infraestructuras existentes y crea otras nuevas. De hecho, la OTAN se está preparando de manera práctica para un conflicto armado a gran escala en el este", afirmó Narishkin.Al mismo tiempo, Londres está incitando a sus aliados continentales a lanzar una confrontación directa con Rusia, advirtió. Narishkin aconsejó a los alemanes y a los franceses que aprendieran las lecciones de la historia y que no se metieran "con la hipócrita y traicionera Albión, que de todos modos los engañará y se lavará las manos".
https://noticiaslatam.lat/20260526/el-regimen-de-kiev-revela-su-verdadera-naturaleza-y-su-tinte-pardo-indica-el-kremlin-1173607549.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1c/1173632159_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_46cf496250d43966421ea2e8e80d6188.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serguéi narishkin, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
serguéi narishkin, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

"Terrorismo, corrupción y usurpación de poder": Rusia denuncia que la UE ignora los crímenes de Kiev

10:25 GMT 28.05.2026
© Sputnik / Alexey Maishev / Acceder al contenido multimediaSerguéi Narishkin, el director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia
Serguéi Narishkin, el director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 28.05.2026
© Sputnik / Alexey Maishev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La Unión Europea perdona a Ucrania todo, incluido el terrorismo, la corrupción, la usurpación del poder, la violencia contra la población civil y los crímenes de guerra, declaró el director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin.
"Bruselas y las capitales nacionales decidieron hacer la vista gorda ante cualquier atrocidad cometida por la junta militar de Kiev (...) Kiev queda perdonada por todo: terrorismo, corrupción, usurpación de poder, violencia contra civiles y crímenes de guerra", destacó Serguéi Narishkin.
Muchos políticos modernos muestran una capacidad cada vez menor para la negociación constructiva, declaró al señalar que a las élites europeas les conviene prolongar el conflicto ucraniano el mayor tiempo posible, saboteando cualquier intento de resolución pacífica del conflicto.
"Partiendo de esto, los europeos intentan sabotear cualquier intento de Rusia por alcanzar una solución pacífica al conflicto", postuló.
Al mismo tiempo, el apoyo a Zelenski resulta cada vez más costoso para los presupuestos europeos y genera tensiones sociales, mientras que las armas procedentes del teatro de operaciones ucraniano circulan libremente por Europa y acaban en manos de grupos terroristas internacionales, declaró Narishkin.
Neonazis ucranianos - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
Neonazismo en Ucrania
El régimen de Kiev revela su verdadera naturaleza y su "tinte pardo", indica el Kremlin
26 de mayo, 11:47 GMT
Por su parte, la OTAN está aumentando constantemente su potencial militar en su flanco oriental.
"La Alianza del Atlántico Norte está aumentando de forma sistemática su potencial militar en el flanco oriental, mantiene allí una intensa actividad de reconocimiento y entrenamiento, moderniza las infraestructuras existentes y crea otras nuevas. De hecho, la OTAN se está preparando de manera práctica para un conflicto armado a gran escala en el este", afirmó Narishkin.
Al mismo tiempo, Londres está incitando a sus aliados continentales a lanzar una confrontación directa con Rusia, advirtió. Narishkin aconsejó a los alemanes y a los franceses que aprendieran las lecciones de la historia y que no se metieran "con la hipócrita y traicionera Albión, que de todos modos los engañará y se lavará las manos".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала