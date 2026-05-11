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El defensa mexicano César Montes revela sus expectativas de jugar el Mundial en casa y lo mejor de vivir en Rusia

El defensa mexicano César Montes revela sus expectativas de jugar el Mundial en casa y lo mejor de vivir en Rusia

Sputnik Mundo

A un mes del Mundial 2026, el seleccionado mexicano César Montes, de 29 años, fue elegido como el mejor jugador de abril en su equipo, el Lokomotiv de Moscú... 11.05.2026, Sputnik Mundo

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En una entrevista exclusiva con Sputnik, César Montes reveló cuales son sus expectativas del Mundial, cómo llegó a jugar en la Premier de Rusia y qué es lo que más le sorprende de este país."Tenemos que hacerlo histórico"La próxima Copa del Mundo es para México un evento histórico, teniendo en cuenta que el país acogerá por tercera ocasión esta fiesta mundialista, señala Montes.El jugador mexicano nos comenta cómo se dieron las circunstancias para llegar a la Liga Premier de Rusia, en un momento en que el país euroasiático atravesaba momentos complicados en lo geopolítico y también en lo deportivo por las sanciones a las que el fútbol ruso fue sometido por la UEFA y la FIFA."Cuando me buscó Lokomotiv, me presentaron el proyecto y la verdad que me convencía y hasta el momento no tengo ninguna duda de haberlo aceptado y de estar acá", reafirma."Si un jugador latinoamericano piensa venir al fútbol ruso, yo le recomendaría que viniera"Montes recuerda que no es el único futbolista mexicano en hacer su carrera en Rusia ya que "tengo un compañero que está acá en el equipo rival, en Dinamo, Luis Chávez, y es mi hermano, yo hablo mucho con él y compartimos muchas cosas". En sus palabras, esto lo entusiasmó, dándole confianza y que "él fue parte importante, la verdad, para tomar esa decisión".Para Montes, el clima en Rusia es un factor que influye en los jugadores una vez que están dentro del campo de juego, pero también señala que la adaptación es parte del trabajo.Pese a eso, Montes señala, que le recomendaría a cualquier futbolista latino competir en el fútbol ruso sin dudarlo. Agrega que la liga rusa es bastante competitiva donde "hay una buena liga, se compite muy bien, se lucha muy bien". Para el defensa mexicano, Rusia "es un país increíble que tiene de todo prácticamente, mucha cultura, mucho fútbol, mucha afición, mucha pasión".Hablando de sus compañeros rusos, Montes aclara que "en general son un poco cerrados, pero después que se sueltan, son increíbles, cálidos, de casa. Ellos intentan inclusive hablar conmigo, por ahí unos en inglés, otros en ruso".Concluyó diciendo que si tuviera que describir en dos palabras a Rusia sería "magnífica e impresionante".

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