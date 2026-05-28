Las tropas rusas liberan otro asentamiento y abaten más de 1.200 soldados ucranianos en un día
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Novovasílevka, en la región de Járkov, en la última jornada, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período de tiempo, el Ejército de Ucrania perdió unos 1.245 militares.
"Como resultado de las intensas operaciones ofensivas llevadas a cabo por las unidades del grupo de fuerzas Norte, fue establecido el control sobre la localidad de Novovasílevka, en la región de Járkov", reza el comunicado del organismo.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones de los grupos de fuerzas rusos Centro y Este, con más de 370 militares abatidos por cada unidad.
Se suman a estas bajas hasta 185 en la de la agrupación Norte, más de 180 en la del grupo Oeste, hasta 90 en la del grupo Sur y alrededor de 50 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, la infraestructura de energía, transporte y aeródromos utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y combustible, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron un carro de combate y nueve vehículos blindados, entre ellos un transporte de tropas M113 fabricado por EEUU.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó cuatro bombas guiadas y derribó 184 drones en la última jornada de combates.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 152.965 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.527 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.727 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.115 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.746 vehículos militares especiales.
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