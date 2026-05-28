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Por Todo lo Alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
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¿EEUU vuelve a la carga? Bolivia podría obtener 'ayuda' de Washington para solucionar su crisis
¿EEUU vuelve a la carga? Bolivia podría obtener 'ayuda' de Washington para solucionar su crisis
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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió firmemente que Washington "no permitirá" el derrocamiento del presidente boliviano, Rodrigo Paz, ante... 28.05.2026, Sputnik Mundo
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¿EEUU vuelve a la carga? Bolivia podría obtener 'ayuda' de Washington para solucionar su crisis

15:00 GMT 28.05.2026
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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió firmemente que Washington "no permitirá" el derrocamiento del presidente boliviano, Rodrigo Paz, ante las protestas y bloqueos en Bolivia. Las palabras de Rubio han expuesto, una vez más, el doble rasero estadounidense.
Ven a volar junto a nosotros Por Todo lo Alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:19 Presentación del programa
02:57 Lo que EEUU "no permitirá"
13:07 Acciones que Washington realiza, pero rechaza de otros Estados
20:18 Crónicas de lo absurdo
37:56 Despedida
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