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¿EEUU vuelve a la carga? Bolivia podría obtener 'ayuda' de Washington para solucionar su crisis
¿EEUU vuelve a la carga? Bolivia podría obtener 'ayuda' de Washington para solucionar su crisis
Sputnik Mundo
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió firmemente que Washington "no permitirá" el derrocamiento del presidente boliviano, Rodrigo Paz, ante... 28.05.2026, Sputnik Mundo
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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió firmemente que Washington "no permitirá" el derrocamiento del presidente boliviano, Rodrigo Paz, ante las protestas y bloqueos en Bolivia. Las palabras de Rubio han expuesto, una vez más, el doble rasero estadounidense.
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Lo que EEUU "no permitirá"
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Acciones que Washington realiza, pero rechaza de otros Estados
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