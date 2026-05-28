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Diputados de México aprueban reforma constitucional para anular elecciones en caso de intervención extranjera

Diputados de México aprueban reforma constitucional para anular elecciones en caso de intervención extranjera

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La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional que establece como causa para anular las elecciones una intervención extranjera en el... 28.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-28T18:31+0000

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La reforma constitucional establece anular los comicios cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados de cualquier proceso electoral nacional.Entre los objetivos, la reforma busca garantizar que la renovación de los poderes públicos derive exclusivamente de elecciones libres, auténticas y ajenas a cualquier influencia extranjera, y reforzar el sistema de nulidades electorales, reza el dictamen.La intervención extranjera puede manifestarse mediante financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, que pueden vulnerar la independencia política del Estado mexicano, detalla el texto aprobado.La injerencia extranjera en procesos democráticos "se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad institucional y la protección de la soberanía de los Estados modernos", según el documento.Indica asimismo que los organismos internacionales han advertido que dichas intervenciones pueden manifestarse de diversas maneras: mediante campañas de desinformación, manipulación digital, corrupción, espionaje, ciberataques y la influencia manipuladora en la participación o las opiniones de la ciudadanía, a través de campañas y manipulación en línea.El dictamen adiciona un inciso al artículo 41 de la Carta Magna, que deriva de una iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal, jefe de la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política de esa instancia legislativa.

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