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EEUU quiere "castigar a los aliados" y prepara un fuerte ajuste de su presencia militar en Europa, según medios

EEUU quiere "castigar a los aliados" y prepara un fuerte ajuste de su presencia militar en Europa, según medios

Sputnik Mundo

El Pentágono prepara un recorte significativo de las fuerzas que EEUU destinaría a Europa en caso de crisis, informa 'The Wall Street Journal'. Se trata de una... 27.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-27T18:24+0000

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Agregó que estos cambios representan una oportunidad para que los aliados demuestren que "han escuchado el llamado del presidente Trump para que asuman un papel más activo y la responsabilidad principal de la defensa convencional de Europa".De acuerdo con fuentes vinculadas a la OTAN, Washington comunicó que podría recortar entre un 30% y un 50% de los medios que tenía previstos para apoyar a la alianza en caso de conflicto. Esto afectaría en particular a capacidades clave como bombarderos de largo alcance, sistemas de apoyo aéreo, de reabastecimiento en vuelo y ciertos recursos navales.La decisión, de acuerdo con The Wall Street Journal, se enmarca dentro de una tendencia más amplia de retroceso gradual. En los últimos meses, Estados Unidos ha disminuido su presencia en el terreno, al cancelar despliegues planeados y retirar unidades de Europa del Este. El argumento oficial se basa en la necesidad de redistribuir recursos hacia otras regiones, especialmente el Indopacífico.Este cambio está generando preocupación tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Algunos exfuncionarios afirmaron que los recortes van demasiado lejos y corren el riesgo de debilitar a la OTAN. La pregunta clave en este momento es si Europa será capaz de adaptarse a esta nueva situación, sin contar con el mismo nivel de apoyo por parte de Estados Unidos, y cuáles serán los plazos para ello.A principios de mayo, el Pentágono informó que EEUU retiraría a 5.000 soldados de Alemania hacia territorio estadounidense y otros puestos en el extranjero. Este anuncio se produce tras un intercambio de críticas entre el canciller alemán, Friedrich Merz, y el mandatario de EEUU, Donald Trump. Merz cuestionó la falta de estrategia de la actual Administración de EEUU en el conflicto contra Irán, señalando que la nación persa "humilla" a Washington en la mesa de negociaciones. Ante esto, Trump respondió a través de redes sociales, instando al canciller alemán a enfocarse más en arreglar las crisis de su país, sobre todo en materia de inmigración y energía.

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