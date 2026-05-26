Irán acusa a EEUU de invadir su espacio aéreo y se reserva el derecho a responder

"El Ejército estadounidense, en el marco de sus acciones aventureras en la zona, invadió el espacio aéreo de Irán en la zona del golfo Pérsico", precisa el comunicado del CGRI, difundido por la agencia Fars.La rama de élite de las Fuerzas Armadas de Irán señaló que había activado sus sistemas de defensa aérea y derribado un dron MQ-9, además de obligar a un avión F-35 y a un dron RQ-4 a abandonar el espacio aéreo iraní. "El CGRI advierte y considera que tiene el derecho legítimo de tomar medidas de respuesta ante cualquier violación del alto al fuego por parte del Ejército de EEUU", señalaron las Fuerzas Armadas iraníes.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) acusó a EEUU de invadir el espacio aéreo del país y afirmó que Teherán se reserva el derecho a responder.
"El Ejército estadounidense, en el marco de sus acciones aventureras en la zona, invadió el espacio aéreo de Irán en la zona del golfo Pérsico", precisa el comunicado del CGRI, difundido por la agencia Fars.
La rama de élite de las Fuerzas Armadas de Irán señaló que había activado sus sistemas de defensa aérea y derribado un dron MQ-9, además de obligar a un avión F-35 y a un dron RQ-4 a abandonar el espacio aéreo iraní.
"El CGRI advierte y considera que tiene el derecho legítimo de tomar medidas de respuesta ante cualquier violación del alto al fuego por parte del Ejército de EEUU", señalaron las Fuerzas Armadas iraníes.
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