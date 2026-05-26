"Confío en nuestro Estado de derecho": Rocha Moya comparece ante la Fiscalía mexicana

"Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la agente del Ministerio Público federal", detalló Rocha Moya en una publicación en sus redes sociales."Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario", ahondó. "Lo haré porque creo en el sistema judicial mexicano, confío en nuestro Estado de derecho y respeto nuestras instituciones de justicia".
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en dicho estado para rendir su declaración en el marco de la investigación derivada de las acusaciones de EEUU en su contra por presunto narcotráfico.
"Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la agente del Ministerio Público federal", detalló Rocha Moya en una publicación en sus redes sociales.
"Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario", ahondó. "Lo haré porque creo en el sistema judicial mexicano, confío en nuestro Estado de derecho y respeto nuestras instituciones de justicia".
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