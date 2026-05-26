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"Confío en nuestro Estado de derecho": Rocha Moya comparece ante la Fiscalía mexicana
"Confío en nuestro Estado de derecho": Rocha Moya comparece ante la Fiscalía mexicana
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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en dicho estado para rendir su... 26.05.2026, Sputnik Mundo
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"Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la agente del Ministerio Público federal", detalló Rocha Moya en una publicación en sus redes sociales."Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario", ahondó. "Lo haré porque creo en el sistema judicial mexicano, confío en nuestro Estado de derecho y respeto nuestras instituciones de justicia".
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"Confío en nuestro Estado de derecho": Rocha Moya comparece ante la Fiscalía mexicana

22:30 GMT 26.05.2026
© Foto : X / @sinaloagobmxEl gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya
El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en dicho estado para rendir su declaración en el marco de la investigación derivada de las acusaciones de EEUU en su contra por presunto narcotráfico.
"Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la agente del Ministerio Público federal", detalló Rocha Moya en una publicación en sus redes sociales.
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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Rocha Moya confirma asistencia a cita de la Fiscalía mexicana: "No tengo nada que temer"
24 de mayo, 04:02 GMT
"Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario", ahondó. "Lo haré porque creo en el sistema judicial mexicano, confío en nuestro Estado de derecho y respeto nuestras instituciones de justicia".
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