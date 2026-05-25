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Putin promulga una ley sobre la protección militar de los ciudadanos rusos detenidos en el extranjero

Putin promulga una ley sobre la protección militar de los ciudadanos rusos detenidos en el extranjero

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una ley que autoriza el uso de las FFAA del país para proteger a los rusos en el extranjero. Esta iniciativa... 25.05.2026, Sputnik Mundo

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La ley tiene por objeto defender los derechos de los ciudadanos rusos en caso de que sean detenidos, encarcelados o sometidos a un proceso penal sin la participación de Rusia y de los órganos judiciales internacionales cuyos poderes no se basen en un tratado internacional de Rusia o en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.De conformidad con la ley, las FFAA, por decisión del presidente y dentro de los límites de sus competencias, pueden ser utilizadas para cumplir las tareas de defensa en los mencionados casos.Previamente, el presidente de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, señaló que la "justicia occidental" se convirtió en una máquina represiva. A juicio del parlamentario, en estas circunstancias es importante hacer todo lo posible para que los ciudadanos de Rusia en el extranjero estén protegidos.

https://noticiaslatam.lat/20260427/rusofobia-un-engendro-de-bruselas-al-servicio-de-su-esquema-de-estafa-a-sus-ciudadanos-1173246037.html

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