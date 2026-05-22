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"No conducirá a nada bueno": jefe de la Duma rusa critica al primer ministro de Armenia por su política hostil hacia Rusia

"No conducirá a nada bueno": jefe de la Duma rusa critica al primer ministro de Armenia por su política hostil hacia Rusia

Sputnik Mundo

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, mantiene una política hostil hacia Rusia, utilizando cínicamente las oportunidades que le ofrece Moscú, declaró el... 22.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-22T12:40+0000

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De acuerdo con Volodin, si Armenia sigue formalmente dentro de la Unión Económica Euroasiática, el verdadero objetivo de Pashinián sería "seguir utilizando el espacio euroasiático con fines financieros", mientras que en el plano político habría optado por "establecer relaciones con países hostiles a Rusia". "Es evidente que Rusia ha hecho mucho para que Armenia se desarrolle, incluso utilizando sus propios recursos", subrayó el político y precisó que Moscú suministra gas a Armenia casi cuatro veces más barato que a Europa, casi en detrimento de sí mismo: 177,5 dólares por cada 1.000 metros cúbicos para Armenia frente a 633 dólares para el mercado europeo.La relación entre Ereván y Moscú se ha deteriorado en los últimos tiempos, lo que se ha evidenciado por la aproximación del Gobierno de Pashinián a Occidente.Armenia ha estado persiguiendo la membresía de la Unión Europea durante un largo período de tiempo. En abril de 2025, el presidente del país, Vahagn Jachaturián, aprobó una ley sobre la intención de la república de unirse a la UE, aunque la propia unión no le había ofrecido la membresía al país. Durante las conversaciones mantenidas con Pashinián el 1 de abril de 2026, el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, señaló que la pertenencia de Armenia a una unión aduanera con la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática es imposible por definición.

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