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"Toca ordenar la casa": Banco Central de Venezuela proyecta estabilidad cambiaria y baja inflación

"Toca ordenar la casa": Banco Central de Venezuela proyecta estabilidad cambiaria y baja inflación

Sputnik Mundo

El presidente encargado del Banco Central de Venezuela, Luis Alberto Pérez González, proyectó un nuevo período de "estabilidad cambiaria y descenso de la... 24.05.2026, Sputnik Mundo

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Según cifras preliminares, el Producto Interno Bruto (PIB) creció en el primer trimestre de 2026, encadenando 20 trimestres consecutivos de expansión."Existen razones para pensar que a la economía nacional le va a ir bien en los próximos trimestres y que la inflación va a descender", afirmó Pérez González desde el Salón Manuel Egaña del BCV en Caracas, según refiere nota de prensa del organismo venezolano.Nelson Ford, economista venezolano, ofreció en diálogo con Sputnik su perspectiva sobre el balance hecho por la máxima autoridad del BCV, así como el papel que deberá jugar dicha entidad dentro de la economía venezolana, la transparencia de sus auditorías y los desafíos que impone el proyectado aumento del salario mínimo a partir del 1 de mayo.Para Ford, el primer reto del BCV es claro: oxigenar la balanza de pagos con las divisas provenientes del sector petrolero. El economista subraya que esta vez se busca evitar los errores de la Cuarta República, cuando el dinero de Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedaba "encerrado" en una suerte de caja negra sin controles efectivos.El economista resaltó que, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, la economía venezolana ha acumulado 19 trimestres consecutivos de crecimiento (la nota oficial del BCV habla de 20, una ligera diferencia en los períodos contabilizados). Este avance, según Ford, se ha logrado gracias a ensayos de cooperación con Rusia, China e India en el marco del grupo BRICS, incluyendo la economía digital asociada al Petro como mecanismo de pago en el sector petrolero.El bolívar como eje constitucionalEn materia cambiaria, el presidente del BCV anunció que tanto la cotización oficial como la no oficial de la moneda nacional muestran una ralentización significativa. La brecha entre ambas se ubica en un 29%, producto de una intervención más activa del ente emisor. Incluso se diseñan acciones para facilitar la compra y venta de divisas a personas naturales y jurídicas a través de bancos y casas de cambio.Ford respalda esta visión desde el plano constitucional. "La moneda sigue siendo el bolívar, como lo establece el artículo 318 de nuestra Constitución. No tenemos ninguna opción, por ahora, de dolarizar nuestra economía", sentenció.El economista añadió que se utilizarán mecanismos flexibles, pero siempre apegados a la norma; además, destacó que el BCV deberá armonizar renta, consumo y niveles inflacionarios. Apuntó un factor externo que suele quedar fuera del debate doméstico: el desequilibrio con Colombia, derivado del decreto número 8 vigente desde 2009 y profundizado entre 2012 y 2015, que a su juicio "generó una distorsión cambiaria en la frontera" y afectó la paridad entre ambos bancos centrales, violando incluso el Tratado de Basilea.Uno de los puntos técnicos más relevantes del análisis de Ford es la necesidad de reajustar las reservas internacionales y consagrar los derechos especiales de giro, prácticamente préstamos del FMI en condiciones blandas, hacia políticas públicas de carácter social. El economista mencionó la existencia de dos grandes fideicomisos: uno orientado al sector energético-petrolero y otro destinado a los trabajadores.Respecto al pasivo laboral acumulado desde 2015 (al que calificó como "en terapia intensiva"), el experto sostuvo que el Estado ha tratado de sostenerlo "más allá de las posturas o diferencias". No obstante, recordó el duro contexto previo: caída abrupta del barril de petróleo, encaje legal disparado al 73%, restricción del crédito al consumo y una reconversión monetaria que el BCV aplicó con prudencia.El aumento salarial en ciernesPrecisamente el 1 de mayo se perfila como una gran prueba para las autoridades venezolanas. La presidenta encargada, Delsy Rodríguez, ha adelantado que habrá un "aumento responsable" del salario para no impactar en la inflación. Al respecto, el experto prevé un posible ajuste de base de 30 dólares para el salario mínimo, aunque sujeto a la evolución del diferencial cambiario y el régimen inflacionario.El economista vinculó este ajuste a la capacidad del mercado interno de "sincerar la renta y el consumo", al tiempo que criticó el "comercio desleal impuesto por agentes económicos" y la "devaluación impuesta por países vecinos, específicamente Colombia". Según Ford, el BCV deberá cumplir una función esencial: regular el mercado de origen de los precios, una tarea que considera todavía pendiente.El orden mundial en disputaUno de los anuncios más llamativos del presidente del BCV fue la realización de auditorías externas cruzadas: una firma estadounidense contratada por el Gobierno de Estados Unidos y otra firma contratada por la Administración venezolana, para garantizar "tranquilidad e imparcialidad de todos" sobre los recursos financieros en el exterior.Ford valoró el gesto como parte de un proceso para "despolitizar los organismos y consagrar el federalismo económico". Sin embargo, advirtió que Venezuela no se queda solo con la mirada de los organismos tradicionales (FMI y Banco Mundial), sino que busca también auditorías en el marco del BRICS y su banco de desarrollo.Para el economista, Venezuela apuesta por un "concepto integral del siglo XXI" que incluye la transformación digital. Mencionó proyectos como el Petro, el Sucre, Petrocaribe, Petrosur y Petro América como arquitecturas energéticas que ya se venían construyendo y que ahora podrían retomarse en un contexto de mayor apertura cambiaria.El presidente del BCV, Luis Pérez, también hizo un llamado a la confianza: en la experticia técnica de la Gerencia de Estadísticas Económicas, en la rigurosidad de los procesos estadísticos y en el cumplimiento de estándares internacionales. "Avanzamos en una etapa de estabilización de precios en la que reforzaremos la importancia de la moneda nacional mediante el aumento de la confianza en la misma", recoge la nota de prensa del BCV.A juicio de Ford, las expectativas del BCV son parte de políticas económicas prudentes y necesarias, impulsadas por el nuevo contexto geopolítico que transita la nación suramericana."Nuestra soberanía productiva y económica estuvo en desequilibrio macroeconómico, pero ahora toca ordenar la casa con responsabilidad", concluyó.

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