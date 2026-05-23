"¡Que se vayan de América Latina!": venezolanos se oponen al simulacro de los estadounidenses en Caracas | Video
17:21 GMT 23.05.2026 (actualizado: 17:25 GMT 23.05.2026)
© AP Photo / Pedro MatteyVenezolanos protestan contra el simulacro de los estadounidenses en Caracas, 23 de mayo de 2026
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La capital venezolana, Caracas, se convirtió en escenario de una multitudinaria protesta de organizaciones civiles contra el simulacro que realiza EEUU para la evacuación de su Embajada de esa ciudad, informa un corresponsal de Sputnik. Además, los manifestantes expresaron su solidaridad con los pueblos cubano y boliviano.
Los participantes de la manifestación también exigieron la liberación de su secuestrado presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
🇻🇪🇺🇸 "¡Que se vayan de América Latina!": venezolanos se oponen al simulacro de los estadounidenses en Caracas— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 23, 2026
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Poco antes, dos aeronaves militares estadounidenses aterrizaron en la sede de la Embajada de ese país norteamericano en Caracas, como parte de un simulacro de evacuación ante eventos de índole médica o catastróficas autorizado por el Gobierno venezolano, reportaron medios locales.
En la sede diplomática se activó una alarma y se observó el ingreso de una ambulancia, de acuerdo con videos difundidos en las redes sociales.
El 21 de mayo, el Gobierno venezolano anunció que, a solicitud de la Embajada de EEUU, se autorizó la realización de un simulacro de evacuación como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática. Detallaron que la actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes.
El 21 de mayo, el Gobierno venezolano anunció que, a solicitud de la Embajada de EEUU, se autorizó la realización de un simulacro de evacuación como parte de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática. Detallaron que la actividad se desarrollará en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas correspondientes.
EEUU y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas y consulares el 5 de marzo, luego de una ruptura ocurrida en 2019. Caracas aseguró que el acercamiento permitirá el fortalecimiento de los vínculos para el beneficio mutuo.
El restablecimiento ocurrió casi dos meses después de que EEUU ejecutara, el 3 de enero, un ataque militar sin precedentes en tres regiones del norte del país. Según datos oficiales, la operación estadounidense provocó la muerte de más de 100 personas.
Dos días después del ataque, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia destinada a "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".
Desde entonces, Venezuela y EEUU han negociado una agenda binacional que incluye desbloqueo de fondos venezolanos, venta de crudo y normalización del diálogo diplomático.
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