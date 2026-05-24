Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260524/rusia-lanza-un-ataque-de-represalia-con-el-oreshnik-contra-kiev-en-una-jornada-de-combates-1173586443.html
Rusia lanza un ataque de represalia con el Oreshnik contra Kiev en una jornada de combates
Rusia lanza un ataque de represalia con el Oreshnik contra Kiev en una jornada de combates
Sputnik Mundo
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en Rusia, las tropas rusas llevaron a cabo un ataque masivo con misiles Oreshnik... 24.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-24T16:51+0000
2026-05-24T16:51+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0c/1170299578_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a568168843f1599d2d14cae45e19331f.jpg
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 305 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 90 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Vampire, al mismo tiempo que derribó 320 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/0c/1170299578_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_6a3b3f64e51935cf71d32717501fd78a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, ucrania
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, ucrania

Rusia lanza un ataque de represalia con el Oreshnik contra Kiev en una jornada de combates

16:51 GMT 24.05.2026
© Sputnik / Ministerio de Defensa de Rusia / Acceder al contenido multimediaSistema de misiles terrestres móviles Oreshnik
Sistema de misiles terrestres móviles Oreshnik - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
© Sputnik / Ministerio de Defensa de Rusia
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en Rusia, las tropas rusas llevaron a cabo un ataque masivo con misiles Oreshnik, Iskander-M, Kinzhal y Tsirkon, misiles de crucero y drones contra instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas del complejo militar-industrial ucrcaniano, declara la Defensa rusa.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 305 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 90 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra una refinería de petróleo e instalaciones energéticas y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, depósitos de municiones y combustible, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Vampire, al mismo tiempo que derribó 320 aeronaves no tripuladas.
© SputnikA menos de media hora a la sede de la OTAN: ¿qué hace único al misil ruso Oreshnik?
A menos de media hora a la sede de la OTAN: ¿qué hace único al misil ruso Oreshnik? - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
A menos de media hora a la sede de la OTAN: ¿qué hace único al misil ruso Oreshnik?
© Sputnik
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 151.824 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.468 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.725 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.075 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.415 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала