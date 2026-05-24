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Rusia lanza un ataque de represalia con el Oreshnik contra Kiev en una jornada de combates

Rusia lanza un ataque de represalia con el Oreshnik contra Kiev en una jornada de combates

Sputnik Mundo

En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en Rusia, las tropas rusas llevaron a cabo un ataque masivo con misiles Oreshnik... 24.05.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 305 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 90 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Vampire, al mismo tiempo que derribó 320 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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