Rusia lanza un ataque de represalia con el Oreshnik contra Kiev en una jornada de combates
© Sputnik / Ministerio de Defensa de Rusia / Acceder al contenido multimediaSistema de misiles terrestres móviles Oreshnik
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En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en Rusia, las tropas rusas llevaron a cabo un ataque masivo con misiles Oreshnik, Iskander-M, Kinzhal y Tsirkon, misiles de crucero y drones contra instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas del complejo militar-industrial ucrcaniano, declara la Defensa rusa.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 305 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 90 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra una refinería de petróleo e instalaciones energéticas y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, depósitos de municiones y combustible, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 7 bombas con kits de guiado y planeo, 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Vampire, al mismo tiempo que derribó 320 aeronaves no tripuladas.
© SputnikA menos de media hora a la sede de la OTAN: ¿qué hace único al misil ruso Oreshnik?
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Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 151.824 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.468 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.725 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.075 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.415 vehículos militares especiales.
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