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Nueva manifestación en Madrid: protestan contra el aumento del costo de la vivienda en España
Nueva manifestación en Madrid: protestan contra el aumento del costo de la vivienda en España
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Los manifestantes se congregaron en el centro de Madrid para exigir medidas que atajen el vertiginoso aumento del costo de la vivienda, en específico en... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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Bajo consignas como "no nos vamos, nos quedamos" o "los caseros nos roban el sueldo", los manifestantes presionan al Gobierno para que se implemente una regulación de los precios de la vivienda.En la víspera, más de 80.000 españoles, según los organizadores, se concentraron en el centro de Madrid para exigir la dimisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
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Nueva manifestación en Madrid: protestan contra el aumento del costo de la vivienda en España
Los manifestantes se congregaron en el centro de Madrid para exigir medidas que atajen el vertiginoso aumento del costo de la vivienda, en específico en ciudades como la capital de España y Barcelona.
Bajo consignas como "no nos vamos, nos quedamos" o "
los caseros nos roban el sueldo", los manifestantes presionan al Gobierno para que se implemente una regulación de los precios de la vivienda.
En la víspera, más de 80.000 españoles, según los organizadores,
se concentraron en el centro de Madrid para exigir la dimisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
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