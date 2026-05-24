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Más de la mitad de los chilenos considera que Kast ha incumplido sus expectativas en seguridad: sondeo
Más de la mitad de los chilenos considera que Kast ha incumplido sus expectativas en seguridad: sondeo
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Un estudio de opinión pública arrojó que el 57% de los consultados considera que la administración del presidente trasandino, José Antonio Kast, no ha cumplido... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el sondeo desarrollado por la consultora B&amp;W, la aprobación a la forma en que el Ejecutivo está enfrentando la delincuencia se situó en apenas 28%, pese a haberse tratado de uno de los principales temas en campaña del ahora mandatario. El informe reveló además que el combate a la delincuencia se mantiene como la prioridad absoluta para la ciudadanía chilena, por encima de la agenda económica. En días pasados, Kast —quien asumió la presidencia el pasado 11 de marzo— anunció la salida de la exfiscal Trinidad Steinert al frente del Ministerio de Seguridad Pública, y su reemplazo por parte de Martín Arrau, un hombre de su extrema confianza, para enfrentar los fuertes cuestionamientos a su gestión.
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Más de la mitad de los chilenos considera que Kast ha incumplido sus expectativas en seguridad: sondeo

04:35 GMT 24.05.2026
© Foto : X - @joseantoniokastJosé Antonio Kast, presidente de Chile
José Antonio Kast, presidente de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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Un estudio de opinión pública arrojó que el 57% de los consultados considera que la administración del presidente trasandino, José Antonio Kast, no ha cumplido con las expectativas en materia de seguridad, calificando el desempeño como deficiente.
De acuerdo con el sondeo desarrollado por la consultora B&W, la aprobación a la forma en que el Ejecutivo está enfrentando la delincuencia se situó en apenas 28%, pese a haberse tratado de uno de los principales temas en campaña del ahora mandatario.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a la exministra de Seguridad chilena, Trinidad Steinert, durante un viaje a El Salvador antes de asumir sus cargos, en enero de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
América Latina
Kast sacrifica a su ministra de Seguridad para mejorar su imagen pública, explica un analista
22 de mayo, 01:00 GMT
El informe reveló además que el combate a la delincuencia se mantiene como la prioridad absoluta para la ciudadanía chilena, por encima de la agenda económica.
En días pasados, Kast —quien asumió la presidencia el pasado 11 de marzo— anunció la salida de la exfiscal Trinidad Steinert al frente del Ministerio de Seguridad Pública, y su reemplazo por parte de Martín Arrau, un hombre de su extrema confianza, para enfrentar los fuertes cuestionamientos a su gestión.
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