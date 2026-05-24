Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260524/la-capital-de-venezuela-vibra-con-la-segunda-edicion-del-medio-maraton-global-one-run-1173582906.html
La capital de Venezuela vibra con la segunda edición del medio maratón global One Run
La capital de Venezuela vibra con la segunda edición del medio maratón global One Run
Sputnik Mundo
Con una salida masiva que congregó a más de 3.500 corredores en los monolitos del Paseo Los Próceres, Caracas fue parte de una cita deportiva global para... 24.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-24T03:06+0000
2026-05-24T03:06+0000
américa latina
⚽ deportes
venezuela
caracas
sociedad
carrera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/18/1173583096_0:109:1025:685_1920x0_80_0_0_83400bf89f6ae76fd6bd7b0df9ecd7b3.jpg
Atletas profesionales, aficionados y personas con discapacidad recorrieron desde uno hasta 21 kilómetros por las avenidas de Bello Monte, Las Mercedes y Río de Janeiro, en un circuito que fusionó el esfuerzo físico con la majestuosidad de los paisajes urbanos de la capital. La organización, a cargo de la Hero League y con el respaldo del Gobierno nacional y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, dispuso la meta en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda.Un récord global que empezó en RusiaOne Run no es una carrera cualquiera, sino que nació en Rusia el 21 de mayo de 2017 bajo el nombre de ZaBeg.RF. Debido a su éxito masivo, logró ser incluido en el libro de récords Guinness de 2020 y 2021 como el medio maratón más grande con una salida sincronizada.Lo que comenzó como un evento local en 10 ciudades rusas se transformó en una alianza global que en su edición de este año unió a más de 235.000 participantes en 124 ciudades de Europa, Asia, África y América."La idea es correr el mismo día, al unísono, sin importar la nacionalidad. Es un puente de amistad entre países a través del deporte", explicaron los voceros de la organización internacional, que este año logró llevar a cabo el evento en puntos tan distantes como Minsk (Bielorrusia), Bangkok (Tailandia), Karachi (Pakistán) y Herceg Novi (Montenegro).En la categoría principal, de los 21 kilómetros, la fiesta tuvo acento local. El atleta Whinton Palma se alzó con la victoria al cronometrar un impresionante tiempo de 01:03:41, seguido muy de cerca por José Antonio Reyes (01:04:48) y Pedro Puentes (01:05:45), quienes completaron el podio.Palma agradeció durante la actividad de premiación la enorme acogida que tuvo el One Run en Venezuela, reconociendo ante diversos medios locales que "es un ambiente donde se siente el running de verdad, es una comunidad, algo extraordinario, y cada año se van sumando más corredores, y ese es el verdadero reto, que se sume una comunidad más grande y que tengamos el récord Guinness algún día aquí en Venezuela"."Uno de los eventos más importantes"Una de las historias más emotivas de la jornada la escribió Alexis Labarca, ganador en la categoría de movilidad reducida. La participante Susana Barrios coincidió en la emoción y la organización impecable. "Hace un año me di cuenta de que se trata de uno de los eventos más importantes del país y a nivel mundial. Este año tampoco podía faltar", indicó.Con esta segunda edición, Caracas se posiciona en el mapa del running internacional, demostrando que el deporte no se limita a las fronteras y que la capital venezolana tiene el ritmo y la resistencia para estar a la altura de los mayores escenarios deportivos del mundo.
https://noticiaslatam.lat/20260516/mas-de-2000-corredores-conmemoran-el-lazo-entre-cuba-y-rusia-con-la-carrera-de-la-amistad-1173485347.html
venezuela
caracas
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
José Negrón Valera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/18/1173583096_0:0:913:685_1920x0_80_0_0_99573e7512725a7e1112b866a8bfc16e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
⚽ deportes, venezuela, caracas, sociedad, carrera
⚽ deportes, venezuela, caracas, sociedad, carrera

La capital de Venezuela vibra con la segunda edición del medio maratón global One Run

03:06 GMT 24.05.2026
© Foto : Cortesía del Ministerio del Poder Popular para el DeporteMedia maratón One Run en Venezuela
Media maratón One Run en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
© Foto : Cortesía del Ministerio del Poder Popular para el Deporte
Síguenos en
José Negrón Valera - Sputnik Mundo
José Negrón Valera
Todos los artículos
Con una salida masiva que congregó a más de 3.500 corredores en los monolitos del Paseo Los Próceres, Caracas fue parte de una cita deportiva global para celebrar la segunda edición de One Run Venezuela, el evento que forma parte del medio maratón sincronizado más grande del planeta.
Atletas profesionales, aficionados y personas con discapacidad recorrieron desde uno hasta 21 kilómetros por las avenidas de Bello Monte, Las Mercedes y Río de Janeiro, en un circuito que fusionó el esfuerzo físico con la majestuosidad de los paisajes urbanos de la capital. La organización, a cargo de la Hero League y con el respaldo del Gobierno nacional y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, dispuso la meta en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda.

Un récord global que empezó en Rusia

One Run no es una carrera cualquiera, sino que nació en Rusia el 21 de mayo de 2017 bajo el nombre de ZaBeg.RF. Debido a su éxito masivo, logró ser incluido en el libro de récords Guinness de 2020 y 2021 como el medio maratón más grande con una salida sincronizada.
Lo que comenzó como un evento local en 10 ciudades rusas se transformó en una alianza global que en su edición de este año unió a más de 235.000 participantes en 124 ciudades de Europa, Asia, África y América.
Carrera de la Amistad entre Cuba y Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
América Latina
Más de 2.000 corredores conmemoran el lazo entre Cuba y Rusia con la Carrera de la Amistad
16 de mayo, 23:35 GMT
"La idea es correr el mismo día, al unísono, sin importar la nacionalidad. Es un puente de amistad entre países a través del deporte", explicaron los voceros de la organización internacional, que este año logró llevar a cabo el evento en puntos tan distantes como Minsk (Bielorrusia), Bangkok (Tailandia), Karachi (Pakistán) y Herceg Novi (Montenegro).
En la categoría principal, de los 21 kilómetros, la fiesta tuvo acento local. El atleta Whinton Palma se alzó con la victoria al cronometrar un impresionante tiempo de 01:03:41, seguido muy de cerca por José Antonio Reyes (01:04:48) y Pedro Puentes (01:05:45), quienes completaron el podio.
Palma agradeció durante la actividad de premiación la enorme acogida que tuvo el One Run en Venezuela, reconociendo ante diversos medios locales que "es un ambiente donde se siente el running de verdad, es una comunidad, algo extraordinario, y cada año se van sumando más corredores, y ese es el verdadero reto, que se sume una comunidad más grande y que tengamos el récord Guinness algún día aquí en Venezuela".

"Uno de los eventos más importantes"

Una de las historias más emotivas de la jornada la escribió Alexis Labarca, ganador en la categoría de movilidad reducida.
"Es la segunda vez que participo y mejoré mi marca. Ha sido un gran evento y mi mensaje a esas personas que están en su casa, que no quieren salir, que se sienten tristes por una condición, es que salgan de su casa y se den la oportunidad", declaró a Sputnik mientras portaba la medalla en el pecho.
La participante Susana Barrios coincidió en la emoción y la organización impecable. "Hace un año me di cuenta de que se trata de uno de los eventos más importantes del país y a nivel mundial. Este año tampoco podía faltar", indicó.
Con esta segunda edición, Caracas se posiciona en el mapa del running internacional, demostrando que el deporte no se limita a las fronteras y que la capital venezolana tiene el ritmo y la resistencia para estar a la altura de los mayores escenarios deportivos del mundo.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала