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La capital de Venezuela vibra con la segunda edición del medio maratón global One Run

La capital de Venezuela vibra con la segunda edición del medio maratón global One Run

Sputnik Mundo

Con una salida masiva que congregó a más de 3.500 corredores en los monolitos del Paseo Los Próceres, Caracas fue parte de una cita deportiva global para... 24.05.2026, Sputnik Mundo

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Atletas profesionales, aficionados y personas con discapacidad recorrieron desde uno hasta 21 kilómetros por las avenidas de Bello Monte, Las Mercedes y Río de Janeiro, en un circuito que fusionó el esfuerzo físico con la majestuosidad de los paisajes urbanos de la capital. La organización, a cargo de la Hero League y con el respaldo del Gobierno nacional y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte, dispuso la meta en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda.Un récord global que empezó en RusiaOne Run no es una carrera cualquiera, sino que nació en Rusia el 21 de mayo de 2017 bajo el nombre de ZaBeg.RF. Debido a su éxito masivo, logró ser incluido en el libro de récords Guinness de 2020 y 2021 como el medio maratón más grande con una salida sincronizada.Lo que comenzó como un evento local en 10 ciudades rusas se transformó en una alianza global que en su edición de este año unió a más de 235.000 participantes en 124 ciudades de Europa, Asia, África y América."La idea es correr el mismo día, al unísono, sin importar la nacionalidad. Es un puente de amistad entre países a través del deporte", explicaron los voceros de la organización internacional, que este año logró llevar a cabo el evento en puntos tan distantes como Minsk (Bielorrusia), Bangkok (Tailandia), Karachi (Pakistán) y Herceg Novi (Montenegro).En la categoría principal, de los 21 kilómetros, la fiesta tuvo acento local. El atleta Whinton Palma se alzó con la victoria al cronometrar un impresionante tiempo de 01:03:41, seguido muy de cerca por José Antonio Reyes (01:04:48) y Pedro Puentes (01:05:45), quienes completaron el podio.Palma agradeció durante la actividad de premiación la enorme acogida que tuvo el One Run en Venezuela, reconociendo ante diversos medios locales que "es un ambiente donde se siente el running de verdad, es una comunidad, algo extraordinario, y cada año se van sumando más corredores, y ese es el verdadero reto, que se sume una comunidad más grande y que tengamos el récord Guinness algún día aquí en Venezuela"."Uno de los eventos más importantes"Una de las historias más emotivas de la jornada la escribió Alexis Labarca, ganador en la categoría de movilidad reducida. La participante Susana Barrios coincidió en la emoción y la organización impecable. "Hace un año me di cuenta de que se trata de uno de los eventos más importantes del país y a nivel mundial. Este año tampoco podía faltar", indicó.Con esta segunda edición, Caracas se posiciona en el mapa del running internacional, demostrando que el deporte no se limita a las fronteras y que la capital venezolana tiene el ritmo y la resistencia para estar a la altura de los mayores escenarios deportivos del mundo.

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