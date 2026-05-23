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Washington recrudece medidas contra migrantes que buscan residir en EEUU
Washington recrudece medidas contra migrantes que buscan residir en EEUU
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que los extranjeros que quieran regularizar su estatus deberán... 23.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-23T06:31+0000
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La medida fue anunciada mediante un memorándum oficial del ente, en el que se instruye a los funcionarios migratorios a evaluar caso por caso si existe alguna circunstancia extraordinaria que justifique una excepción para quienes soliciten la llamada green card dentro del territorio estadounidense.De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, dependencia que supervisa al USCIS, la nueva política busca que el sistema migratorio opere “como lo prevé la ley” y evitar que las personas aprovechen vacíos legales para permanecer en Estados Unidos mientras tramitan su residencia.El USCIS sostuvo además que el cambio permitirá liberar recursos administrativos para acelerar otros trámites migratorios, en medio de la presión que enfrenta la agencia por el aumento de solicitudes y rezagos acumulados.Sin embargo, organizaciones civiles y defensoras de migrantes advirtieron que la decisión podría afectar especialmente a víctimas de violencia, trata de personas y menores abandonados. La Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS), organización que brinda apoyo a refugiados e inmigrantes, acusó al gobierno de obligar a personas vulnerables a regresar a los países de los que huyeron.La medida se suma a otras restricciones migratorias impulsadas durante la Administración actual. El año pasado, el gobierno redujo la duración de visas para estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros.Además, el Departamento de Estado informó en enero que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se han revocado más de 100.000 visas, como parte del endurecimiento de la política migratoria y de control fronterizo impulsada por Washington.
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Washington recrudece medidas contra migrantes que buscan residir en EEUU
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que los extranjeros que quieran regularizar su estatus deberán hacerlo fuera de la nación, en una medida que organizaciones migrantes consideran un nuevo endurecimiento de la política migratoria, de acuerdo con la información brindada por 'Reuters'.
La medida fue anunciada mediante un memorándum oficial del ente, en el que se instruye a los funcionarios migratorios a evaluar caso por caso si existe alguna circunstancia extraordinaria
que justifique una excepción para quienes soliciten la llamada green card
dentro del territorio estadounidense.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, dependencia que supervisa al USCIS, la nueva política busca que el sistema migratorio
opere “como lo prevé la ley” y evitar que las personas aprovechen vacíos legales
para permanecer en Estados Unidos mientras tramitan su residencia.
"Un extranjero que se encuentre en el país de forma temporal y desee obtener una tarjeta de residencia debe regresar a su país de origen para solicitarla", señaló el DHS en un comunicado.
El USCIS sostuvo además que el cambio permitirá liberar recursos administrativos para acelerar otros trámites migratorios
, en medio de la presión que enfrenta la agencia por el aumento de solicitudes y rezagos acumulados.
Sin embargo, organizaciones civiles y defensoras de migrantes advirtieron que la decisión podría afectar especialmente a víctimas de violencia, trata de personas y menores abandonados. La Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS), organización que brinda apoyo a refugiados e inmigrantes, acusó al gobierno de obligar a personas vulnerables a regresar a los países de los que huyeron.
La medida se suma a otras restricciones migratorias impulsadas durante la Administración actual. El año pasado, el gobierno redujo la duración de visas para estudiantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros.
Además, el Departamento de Estado informó en enero que, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se han revocado más de 100.000 visas
, como parte del endurecimiento de la política
migratoria y de control fronterizo impulsada por Washington.
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