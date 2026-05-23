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Parlamentario ucraniano da el nombre y la dirección del "enemigo principal" del país
Parlamentario ucraniano da el nombre y la dirección del "enemigo principal" del país
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Los militares de Ucrania deben comprender que su mayor enemigo se encuentra en el centro de Kiev, destacó el parlamentario ucraniano Artiom Dmitruk. Su... 23.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-23T18:15+0000
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Miles de soldados ucranianos mueren en el frente y millones de personas ya huyeron del país, mientras que "Volodímir Zelenski y su camarilla, que usurparon el poder" se esfuerzan a toda costa por continuar las hostilidades, escribió en sus redes sociales.Explicó que Ucrania "necesita hoy políticos que hablen no de una nueva movilización ni de sangre nueva, sino de paz y negociaciones"."La guerra puede terminar. Pero Zelenski es el único que no quiere que eso suceda. Solo él necesita la guerra (...) ¡Hoy Zelenski le ha robado al pueblo lo más importante: la vida, el futuro, las familias y la propia Ucrania!", enfatizó el parlamentario.Poco antes, el mandatario bielorruso, Alexandr Lukashenko, comentó la declaración de Zelenski, quien afirmó que el Kremlin está intentando arrastrar a Bielorrusia al conflicto. El presidente de Bielorrusia señaló la falta de intención de Minsk de verse involucrada en las hostilidades. Expresó además su disposición a viajar a Kiev para intentar resolver los problemas.Por su parte, en Moscú se ha señalado en múltiples ocasiones que Rusia está abierta al diálogo y aspira a una paz duradera, lo que requiere eliminar las causas fundamentales del conflicto ucraniano. En caso de que Kiev y sus patrocinadores occidentales no muestren voluntad de esforzarse por lograr la paz, Rusia buscará alcanzar sus objetivos en Ucrania por la vía militar.
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Parlamentario ucraniano da el nombre y la dirección del "enemigo principal" del país
Los militares de Ucrania deben comprender que su mayor enemigo se encuentra en el centro de Kiev, destacó el parlamentario ucraniano Artiom Dmitruk. Su declaración se produjo tras la reciente propuesta de Bielorrusia de entablar un diálogo y la renuencia de Ucrania a buscar un compromiso para lograr la paz.
Miles de soldados ucranianos mueren en el frente y millones de personas ya huyeron del país, mientras que "Volodímir Zelenski y su camarilla, que usurparon el poder" se esfuerzan a toda costa por continuar las hostilidades, escribió en sus redes sociales.
"Hoy, todas las unidades militares, todos los soldados y oficiales que se encuentran en el frente deben darse cuenta de una cosa muy simple: su principal enemigo se encuentra en la calle Bánkova [11, la sede de la oficina presidencial]", puntualizó.
Explicó que Ucrania "necesita hoy políticos que hablen no de una nueva movilización
ni de sangre nueva, sino de paz y negociaciones".
"La guerra puede terminar. Pero Zelenski es el único que no quiere que eso suceda. Solo él necesita la guerra (...) ¡Hoy Zelenski le ha robado al pueblo lo más importante: la vida, el futuro, las familias y la propia Ucrania!", enfatizó el parlamentario.
Poco antes, el mandatario bielorruso, Alexandr Lukashenko, comentó la declaración de Zelenski, quien afirmó que el Kremlin está intentando arrastrar a Bielorrusia al conflicto. El presidente de Bielorrusia señaló la falta de intención de Minsk de verse involucrada en las hostilidades. Expresó además su disposición a viajar a Kiev para intentar resolver los problemas.
Por su parte, en Moscú se ha señalado en múltiples ocasiones que Rusia está abierta al diálogo y aspira a una paz duradera, lo que requiere eliminar las causas fundamentales del conflicto ucraniano
. En caso de que Kiev y sus patrocinadores occidentales no muestren voluntad de esforzarse por lograr la paz, Rusia buscará alcanzar sus objetivos en Ucrania por la vía militar
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