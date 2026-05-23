Irán restringe su espacio aéreo en el occidente del país, según reportes

Previamente, la agencia de noticias iraní Tasnim informó, citando a una fuente militar del país persa, sobre una "tercera versión de combate" con nuevas armas, nuevos objetivos, nuevas tácticas y frente extrarregionales. El anuncio sucede un día después de la reunión entre el canciller iraní, Abás Aragchi, con el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Maqui, donde abordaron el asunto de las negociaciones estancadas con Estados Unidos, situación calificada como positiva por el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio.
La medida, vigente desde el 22 de mayo hasta el 25 del mismo mes, aplica de manera general a la aeronáutica civil, de acuerdo con un Aviso a las Misiones Aéreos (NOTAM, en inglés) emitido por la Autoridad de Aviación Civil iraní.
Previamente, la agencia de noticias iraní Tasnim informó, citando a una fuente militar del país persa, sobre una "tercera versión de combate" con nuevas armas, nuevos objetivos, nuevas tácticas y frente extrarregionales.
El anuncio sucede un día después de la reunión entre el canciller iraní, Abás Aragchi, con el ministro del Interior pakistaní, Mohsin Maqui, donde abordaron el asunto de las negociaciones estancadas con Estados Unidos, situación calificada como positiva por el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio.
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