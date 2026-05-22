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Rusia libera 5 localidades y registra casi 8.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 5 localidades y registra casi 8.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

El Ejército ruso liberó la localidad de Vérjniaya Tersa, en la región de Zaporozhie, en la última jornada y cuatro localidades más durante los últimos 7 días... 22.05.2026, Sputnik Mundo

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Las FFAA de Ucrania sufrieron grandes pérdidas de efectivos, de más de dos compañías, en el asentamiento liberado, agregan desde el organismo.Además, durante la semana, fuerzas rusas tomaron control de las localidades de Borovaya, Kutkovka, Volójovka y Shésterovka, en la región de Járkov, indican desde el Ministerio.En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 1.965 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.290 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 870 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 2.050 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 395 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.260 militares.Asimismo, en respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y cinco ataques combinados con armas de alta precisión y drones contra empresas y aeródromos militares, la infraestructura de combustible, energía, transporte y portuaria utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento y lugares de despliegue de drones y lanchas no tripuladas.Las tropas rusas también destruyeron 106 vehículos blindados, cinco vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples y un blindado autónomo antiaéreo Gepard producido por Alemania.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 46 bombas guiadas, un misil Flamingo, un Neptun, tres proyectiles del sistema Himars y derribó 4.184 drones ucranianos. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó 13 lanchas no tripuladas de las FFAA de Ucrania.

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