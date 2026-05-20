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El acercamiento de Armenia a la OTAN y a la UE impulsa provocaciones contra Rusia, advierte experto

El acercamiento de Armenia a la OTAN y a la UE impulsa provocaciones contra Rusia, advierte experto

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La detención de seis ciudadanos rusos que filmaban un reportaje y un documental por presunto espionaje responde al interés de ciertos sectores por profundizar... 20.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-20T16:57+0000

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El grupo de jóvenes rusos estaba filmando monasterios, iglesias y sitios culturales para un proyecto documental, pero las autoridades armenias los acusaron de espionaje, subrayó el experto. De acuerdo con Mijáilov, las detenciones fueron motivadas por el temor del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, a perder el poder antes de las elecciones. El Gobierno y los servicios de seguridad armenios se centran ahora en mantener el control y asegurar el apoyo público a sus políticas. En este contexto, las recomendaciones del Gobierno ruso de evitar viajar a Armenia no son casuales. Moscú percibe crecientes riesgos para los derechos de los ciudadanos rusos y se podría ejercer presión sobre los armenios étnicos que tengan vínculos con Rusia, sus empresas e incluso sus familiares, añadió.El primer grupo de jóvenes llegó a Armenia en el verano de 2024 para trabajar en un documental. Visitaron únicamente objetos culturales abiertos: museos, antiguos cementerios, construcciones religiosas y mezquitas destruidas, sin filmar zonas restringidas ni objetos cuya fotografía está prohibida. A todos se les imputa la recopilación de información que supuestamente amenaza la seguridad del país, aunque en realidad se trata de la filmación de lugares históricos de libre acceso. Hasta el momento, la investigación no ha presentado ninguna prueba de un daño real a la seguridad del país.Armenia ha estado persiguiendo la membresía de la Unión Europea durante un largo período de tiempo. En abril de 2025, el presidente del país, Vahagn Jachaturián, aprobó una ley sobre la intención de la república de unirse a la UE, aunque la propia unión no le había ofrecido la membresía al país. Durante las conversaciones mantenidas con Pashinián el 1 de abril de 2026, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que la pertenencia de Armenia a una unión aduanera con la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática es imposible por definición.

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