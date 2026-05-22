https://noticiaslatam.lat/20260522/australia-busca-recuperar-el-puerto-de-darwin-arrendado-por-china-para-complacer-a-eeuu-asegura-un-1173563177.html
Australia busca recuperar el puerto de Darwin, arrendado por China, para complacer a EEUU, asegura un analista
Australia busca recuperar el puerto de Darwin, arrendado por China, para complacer a EEUU, asegura un analista
Sputnik Mundo
El comentario del ministro de Defensa australiano Richard Marles sobre la "decepción" con el arrendatario chino resulta absurdo, ya que es precisamente... 22.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-22T11:37+0000
2026-05-22T11:37+0000
2026-05-22T12:32+0000
internacional
australia
china
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/16/1173563018_0:511:2731:2047_1920x0_80_0_0_d38344452cf35c2528c9eadf02017b0d.jpg
"Ahora, sin aportar ninguna justificación real sobre amenazas a la seguridad, pero actuando bajo la presión estratégica de EEUU, Australia intenta revisar el acuerdo comercial que ella misma ratificó", señaló el experto.En opinión de Cheng Hong, este enfoque pone al descubierto la doble moral de Canberra respecto a las normas internacionales: cuando le conviene, el país habla de libertad de inversión y economía de mercado, y cuando no le conviene, invoca cuestiones de "seguridad nacional" e "intereses estratégicos".Según el experto, la declaración del ministro de Defensa de Australia refleja en esencia el quid de la cuestión. "Por un lado, él [Marles] subraya que "es necesario devolver el puerto a Australia"; por otro, declara abiertamente los planes del ejército estadounidense de llevar a cabo más operaciones en Darwin. En otras palabras, la llamada "recuperación del puerto de Australia" no se planea en interés de la propia Australia, sino para facilitar el emplazamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses", añadió el analista.Cheng Hong subrayó que la situación en torno al puerto de Darwin no es un problema comercial ni jurídico, sino una "limpieza política" que Australia está llevando a cabo voluntariamente en el marco de la estrategia indopacífica de Estados Unidos.En octubre de 2015, la empresa china Landbridge Group ganó la licitación para el arrendamiento del puerto de Darwin. Las autoridades australianas concedieron a la empresa un contrato de arrendamiento de 99 años por 506 millones de dólares. El precio del contrato superaba en más de 25 veces los beneficios obtenidos por el puerto en los dos años anteriores; además, Landbridge se comprometió a invertir 200 millones de dólares durante un periodo de 25 años.Se han expresado preocupaciones respecto a este acuerdo de arrendamiento debido a la proximidad del puerto a una base en la que están destinados, de forma rotatoria, marines estadounidenses, y al Aeropuerto Internacional de Darwin, que se utiliza tanto con fines militares como civiles.
australia
china
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/16/1173563018_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6a4cc97a6664be1d2069eaf3786b3db1.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
australia, china
Australia busca recuperar el puerto de Darwin, arrendado por China, para complacer a EEUU, asegura un analista
11:37 GMT 22.05.2026 (actualizado: 12:32 GMT 22.05.2026)
El comentario del ministro de Defensa australiano Richard Marles sobre la "decepción" con el arrendatario chino resulta absurdo, ya que es precisamente Canberra quien incumple el contrato firmado hace muchos años, comentó a Sputnik Cheng Hong, el director del Centro de Estudios Australianos de la Universidad Pedagógica del Este de China.
"Ahora, sin aportar ninguna justificación real sobre amenazas a la seguridad, pero actuando bajo la presión estratégica de EEUU, Australia intenta revisar el acuerdo comercial que ella misma ratificó", señaló el experto.
En opinión de Cheng Hong, este enfoque pone al descubierto la doble moral de Canberra respecto a las normas internacionales: cuando le conviene, el país habla de libertad de inversión y economía de mercado, y cuando no le conviene, invoca cuestiones de "seguridad nacional" e "intereses estratégicos".
Según el experto, la declaración del ministro de Defensa de Australia refleja en esencia el quid de la cuestión.
"Por un lado, él [Marles] subraya que "es necesario devolver el puerto a Australia"; por otro, declara abiertamente los planes del ejército estadounidense de llevar a cabo más operaciones en Darwin. En otras palabras, la llamada "recuperación del puerto de Australia" no se planea en interés de la propia Australia, sino para facilitar el emplazamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses", añadió el analista.
Cheng Hong subrayó que la situación en torno al puerto de Darwin no es un problema comercial ni jurídico, sino una "limpieza política" que Australia está llevando a cabo voluntariamente en el marco de la estrategia indopacífica de Estados Unidos.
En octubre de 2015, la empresa china Landbridge Group ganó la licitación para el arrendamiento del puerto de Darwin. Las autoridades australianas concedieron a la empresa un contrato de arrendamiento de 99 años por 506 millones de dólares. El precio del contrato superaba en más de 25 veces los beneficios obtenidos por el puerto en los dos años anteriores; además, Landbridge se comprometió a invertir 200 millones de dólares durante un periodo de 25 años.
Se han expresado preocupaciones respecto a este acuerdo de arrendamiento debido a la proximidad del puerto a una base en la que están destinados, de forma rotatoria, marines estadounidenses, y al Aeropuerto Internacional de Darwin, que se utiliza tanto con fines militares como civiles.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.