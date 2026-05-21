Las tropas rusas liberan una localidad y golpean los talleres ucranianos de drones y lanchas no tripuladas en el último día
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Shésterovka, en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, en la última jornada, golpearon instalaciones ucranianas de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance y lanchas no tripuladas, agregan desde el ente castrense.
"Las unidades del grupo de fuerzas Norte tomaron el control de la localidad de Shésterovka, en la región de Járkov, gracias a sus acciones activas", señala el informe diario del organismo.
Las tropas rusas asestaron golpes contra un centro de formación de especialistas en sistemas no tripulados, la infraestructura de combustible y energía utilizada por las FFAA Ucrania y depósitos de municiones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron 16 vehículos blindados, entre ellos un transporte de tropas M113 y cuatro Humvee fabricados por EEUU, agregan desde el Ministerio.
La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó tres bombas guiadas y derribó 516 drones en la última jornada de combates.
De acuerdo con la Defensa rusa, Ucrania perdió unos 1.205 militares en las últimas 24 horas. El grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 300 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 140 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 340 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 150.139 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.399 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.723 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.024 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.155 vehículos militares especiales.
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