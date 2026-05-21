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La tríada nuclear debe garantizar "el equilibrio de fuerzas a nivel mundial", declara Putin

La tríada nuclear debe garantizar "el equilibrio de fuerzas a nivel mundial", declara Putin

Sputnik Mundo

La tensión en el mundo y las nuevas amenazas y los riesgos convierten la tríada nuclear en garante de la soberanía del Estado de la Unión entre la Federación... 21.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-21T13:34+0000

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El mandatario ruso junto con su homólogo Aleksandr Lukashenko lleva a cabo, de forma remota, un ejercicio conjunto de las fuerzas nucleares. "Teniendo en cuenta el aumento de la tensión en el mundo y la aparición de nuevas amenazas y riesgos, nuestra tríada nuclear, como hasta ahora, debe servir de garante fiable de la soberanía del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, y garantizar la resolución de las tareas de disuasión estratégica, el mantenimiento de la paridad nuclear y el equilibrio de fuerzas a nivel mundial", dijo Putin, citado por la agencia Belta.El presidente ruso calificó el uso de armas nucleares como una medida extrema para garantizar la seguridad. Subrayó que la tríada nuclear debe garantizar el mantenimiento de la paridad y el equilibrio de fuerzas a nivel mundial.A su vez, Alexandr Lukashenko subrayó que tanto Rusia como Bielorrusia no suponen una amenaza para nadie, pero están dispuestas a defender por todos los medios la patria común.Del 19 al 21 de mayo, las FFAA de Rusia llevan a cabo maniobras de preparación y empleo de las fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión. En ellas participan las Fuerzas de Misiles Estratégicos, las Flotas del Norte y del Pacífico, la aviación de largo alcance y unidades de dos distritos militares.

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