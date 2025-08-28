La visita de Putin a Pekín demuestra la voluntad de Rusia y China de defender los resultados de la Segunda Guerra Mundial
Hace 80 años, China y la Unión Soviética, que fueron los principales campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial en Asia y Europa, desempeñaron un papel crucial en la lucha contra el militarismo y el fascismo y sufrieron enormes pérdidas, apuntó el viceministro de Exteriores de China, Hong Lei.
"La visita del presidente ruso Vladímir Putin a China para participar en los actos conmemorativos demuestra el alto nivel de la asociación estratégica integral entre China y Rusia en la nueva era, y simboliza la unidad y la determinación común de ambos países de defender los resultados de la victoria en la Segunda Guerra Mundial", declaró el funcionario.
Este año, señaló, también se celebra el 80.º aniversario de la creación de la ONU.
"En un contexto internacional cambiante e inestable, China y Rusia, como países fundadores de la ONU y miembros permanentes del Consejo de Seguridad, seguirán esforzándose por preservar la autoridad de la ONU y la justicia internacional, (...) poner en práctica un multilateralismo auténtico y abrir conjuntamente un futuro más brillante para la humanidad", afirmó el diplomático.
El 3 de septiembre se celebrará un gran desfile en Pekín. Los líderes de 26 países participarán en las celebraciones del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial, informó Xinhua. El primer líder extranjero mencionado en el comunicado es Vladímir Putin.
