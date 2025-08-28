https://noticiaslatam.lat/20250828/la-visita-de-putin-a-pekin-demuestra-la-voluntad-de-rusia-y-china-de-defender-los-resultados-de-la-1165862242.html

La visita de Putin a Pekín demuestra la voluntad de Rusia y China de defender los resultados de la Segunda Guerra Mundial

Hace 80 años, China y la Unión Soviética, que fueron los principales campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial en Asia y Europa, desempeñaron un papel...

Este año, señaló, también se celebra el 80.º aniversario de la creación de la ONU.El 3 de septiembre se celebrará un gran desfile en Pekín. Los líderes de 26 países participarán en las celebraciones del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial, informó Xinhua. El primer líder extranjero mencionado en el comunicado es Vladímir Putin.

