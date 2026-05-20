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Fuerzas rusas destruyen un sistema antiaéreo alemán Gepard y derriban casi 800 drones en un día

Fuerzas rusas destruyen un sistema antiaéreo alemán Gepard y derriban casi 800 drones en un día

Sputnik Mundo

En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un blindado autónomo antiaéreo Gepard producido en Alemania de las tropas... 20.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-20T13:59+0000

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Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de combustible y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de ensamblaje y almacenes de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas.Las fuerzas rusas también alcanzaron dos tanques, incluido un Leopard producido en Alemania, 12 vehículos blindados, entre ellos un de transporte de tropas M113, un Humvee fabricado por EEUU, al igual que tres obuses Paladin y dos M777 estadounidenses.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 990 militares, precisan desde la entidad castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 255 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 100 soldados ucranianos y el grupo Este más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.

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