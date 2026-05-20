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Fuerzas rusas destruyen un sistema antiaéreo alemán Gepard y derriban casi 800 drones en un día
Fuerzas rusas destruyen un sistema antiaéreo alemán Gepard y derriban casi 800 drones en un día
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En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un blindado autónomo antiaéreo Gepard producido en Alemania de las tropas... 20.05.2026, Sputnik Mundo
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Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de combustible y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de ensamblaje y almacenes de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas.Las fuerzas rusas también alcanzaron dos tanques, incluido un Leopard producido en Alemania, 12 vehículos blindados, entre ellos un de transporte de tropas M113, un Humvee fabricado por EEUU, al igual que tres obuses Paladin y dos M777 estadounidenses.En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 990 militares, precisan desde la entidad castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 255 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 100 soldados ucranianos y el grupo Este más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.
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Fuerzas rusas destruyen un sistema antiaéreo alemán Gepard y derriban casi 800 drones en un día
En la última jornada de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un blindado autónomo antiaéreo Gepard producido en Alemania de las tropas ucranianas, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas y derribó 780 drones.
Las tropas rusas también asestaron golpes contra la infraestructura de combustible y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, talleres de ensamblaje y almacenes de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas.
Las fuerzas rusas también alcanzaron dos tanques, incluido un Leopard producido en Alemania, 12 vehículos blindados, entre ellos un de transporte de tropas M113, un Humvee fabricado por EEUU, al igual que tres obuses Paladin y dos M777 estadounidenses.
En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 990 militares, precisan desde la entidad castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 255 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 100 soldados ucranianos y el grupo Este más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 165 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 149.623 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.383 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.723 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.011 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.065 vehículos militares especiales.
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