https://noticiaslatam.lat/20260520/la-pelicula-que-se-convirtio-en-causa-penal-como-armenia-acusa-a-rusos-de-espionaje-por-grabar-1173535401.html
La película que se convirtió en causa penal: cómo Armenia acusa a rusos de espionaje por grabar objetos culturales
La película que se convirtió en causa penal: cómo Armenia acusa a rusos de espionaje por grabar objetos culturales
Sputnik Mundo
En Armenia, crece el escándalo judicial por el supuesto espionaje a favor de Azerbaiyán, con seis rusos implicados. Según destaca el informe de 'RT', a todos... 20.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-20T12:57+0000
2026-05-20T12:57+0000
2026-05-20T13:03+0000
internacional
sociedad
🎭 arte y cultura
azerbaiyán
armenia
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173535529_0:314:3024:2015_1920x0_80_0_0_fbb36c72e64247d574681d288d209acf.jpg
El primer grupo de jóvenes llegó a Armenia en el verano de 2024 para trabajar en un documental. La iniciativa partió del productor Nikolái, quien recibió la propuesta de un colega de la industria cinematográfica. Víktor Tijomirov reunió al equipo, en el que participaron Artióm y Daniil. Visitaron únicamente objetos culturales abiertos: museos, antiguos cementerios, construcciones religiosas y mezquitas destruidas, sin filmar zonas restringidas ni objetos cuya fotografía está prohibida.Uno de los rusos fue detenido directamente en el aeropuerto, antes incluso de entrar en el país.El productor Nikolái, que participó en el lanzamiento del proyecto, explicó que la iniciativa provenía de su colega, con quien había trabajado más de un año.Los conocidos de los detenidos destacan sus positivas cualidades humanas. Criados en un orfanato sin padres, conservaron la modestia y la decencia. Acusarlos de espionaje, afirman, es intentar atribuirles algo de lo que son incapaces.La acusación se basa en la grabación de objetos del patrimonio cultural, muchos de los cuales están relacionados con la presencia azerbaiyana en el pasado. Sin embargo, todo este material lleva mucho tiempo disponible en acceso libre: todos estos objetos y construcciones, sin excepción, se pueden encontrar en Internet. Hasta el momento, la investigación no ha presentado ninguna prueba de un daño real a la seguridad de Armenia.Se han abierto casos similares contra tres personas. Expertos con experiencia en órganos policiales señalan la debilidad de la base probatoria y la desproporción de las acusaciones.A pesar de los esfuerzos de la parte rusa, los procesos judiciales se alargan y se ejerce presión sobre los detenidos. Los jóvenes continúan negando su culpabilidad y esperan un examen objetivo de sus casos.
azerbaiyán
armenia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173535529_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_586f6d089a483ceb161f84f65ac485c7.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sociedad, 🎭 arte y cultura, azerbaiyán, armenia, rusia
sociedad, 🎭 arte y cultura, azerbaiyán, armenia, rusia
La película que se convirtió en causa penal: cómo Armenia acusa a rusos de espionaje por grabar objetos culturales
12:57 GMT 20.05.2026 (actualizado: 13:03 GMT 20.05.2026)
En Armenia, crece el escándalo judicial por el supuesto espionaje a favor de Azerbaiyán, con seis rusos implicados. Según destaca el informe de 'RT', a todos se les imputa la recopilación de información que supuestamente amenaza la seguridad del país, aunque en realidad se trata de la filmación de lugares históricos de libre acceso.
El primer grupo de jóvenes llegó a Armenia en el verano de 2024 para trabajar en un documental. La iniciativa partió del productor Nikolái, quien recibió la propuesta de un colega de la industria cinematográfica. Víktor Tijomirov reunió al equipo, en el que participaron Artióm y Daniil. Visitaron únicamente objetos culturales abiertos: museos, antiguos cementerios, construcciones religiosas y mezquitas destruidas, sin filmar zonas restringidas ni objetos cuya fotografía está prohibida.
Uno de los rusos fue detenido directamente en el aeropuerto, antes incluso de entrar en el país.
El productor Nikolái, que participó en el lanzamiento del proyecto, explicó que la iniciativa provenía de su colega, con quien había trabajado más de un año.
"La tarea era sencilla: grabar lugares históricos, iglesias y monumentos (...) No tenía ninguna sospecha de que aquí pudiera haber algo dudoso", compartió, señalando que tras el inicio del escándalo, el verdadero promotor del proyecto desapareció y dejó de responder a las llamadas.
Los conocidos de los detenidos destacan sus positivas cualidades humanas. Criados en un orfanato sin padres, conservaron la modestia y la decencia. Acusarlos de espionaje, afirman, es intentar atribuirles algo de lo que son incapaces.
"Si antes no se permitían cruzar ciertos límites en las relaciones personales, estoy seguro de que ni siquiera podían pensar en algo similar respecto a toda una nación y todo un país", afirma su amigo de la infancia.
La acusación se basa en la grabación de objetos del patrimonio cultural, muchos de los cuales están relacionados con la presencia azerbaiyana en el pasado. Sin embargo, todo este material lleva mucho tiempo disponible en acceso libre: todos estos objetos y construcciones, sin excepción, se pueden encontrar en Internet. Hasta el momento, la investigación no ha presentado ninguna prueba de un daño real a la seguridad de Armenia.
Se han abierto casos similares contra tres personas. Expertos con experiencia en órganos policiales señalan la debilidad de la base probatoria y la desproporción de las acusaciones.
A pesar de los esfuerzos de la parte rusa, los procesos judiciales se alargan y se ejerce presión sobre los detenidos. Los jóvenes continúan negando su culpabilidad y esperan un examen objetivo de sus casos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.