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La película que se convirtió en causa penal: cómo Armenia acusa a rusos de espionaje por grabar objetos culturales

La película que se convirtió en causa penal: cómo Armenia acusa a rusos de espionaje por grabar objetos culturales

Sputnik Mundo

En Armenia, crece el escándalo judicial por el supuesto espionaje a favor de Azerbaiyán, con seis rusos implicados. Según destaca el informe de 'RT', a todos... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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El primer grupo de jóvenes llegó a Armenia en el verano de 2024 para trabajar en un documental. La iniciativa partió del productor Nikolái, quien recibió la propuesta de un colega de la industria cinematográfica. Víktor Tijomirov reunió al equipo, en el que participaron Artióm y Daniil. Visitaron únicamente objetos culturales abiertos: museos, antiguos cementerios, construcciones religiosas y mezquitas destruidas, sin filmar zonas restringidas ni objetos cuya fotografía está prohibida.Uno de los rusos fue detenido directamente en el aeropuerto, antes incluso de entrar en el país.El productor Nikolái, que participó en el lanzamiento del proyecto, explicó que la iniciativa provenía de su colega, con quien había trabajado más de un año.Los conocidos de los detenidos destacan sus positivas cualidades humanas. Criados en un orfanato sin padres, conservaron la modestia y la decencia. Acusarlos de espionaje, afirman, es intentar atribuirles algo de lo que son incapaces.La acusación se basa en la grabación de objetos del patrimonio cultural, muchos de los cuales están relacionados con la presencia azerbaiyana en el pasado. Sin embargo, todo este material lleva mucho tiempo disponible en acceso libre: todos estos objetos y construcciones, sin excepción, se pueden encontrar en Internet. Hasta el momento, la investigación no ha presentado ninguna prueba de un daño real a la seguridad de Armenia.Se han abierto casos similares contra tres personas. Expertos con experiencia en órganos policiales señalan la debilidad de la base probatoria y la desproporción de las acusaciones.A pesar de los esfuerzos de la parte rusa, los procesos judiciales se alargan y se ejerce presión sobre los detenidos. Los jóvenes continúan negando su culpabilidad y esperan un examen objetivo de sus casos.

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