https://noticiaslatam.lat/20260517/cuba-asegura-que-no-se-quedara-de-brazos-cruzados-ante-una-agresion-militar-1173492597.html

Cuba asegura que no se quedará de brazos cruzados ante una agresión militar

Cuba asegura que no se quedará de brazos cruzados ante una agresión militar

Sputnik Mundo

Cuba se defenderá ante cualquier agresión, aseguró la Cancillería del país caribeño en su cuenta de X, en medio de la creciente presión de EEUU sobre La... 17.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-17T18:28+0000

2026-05-17T18:28+0000

2026-05-17T18:28+0000

américa latina

cuba

política

raúl castro

nicolás maduro

eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173492722_0:46:1025:622_1920x0_80_0_0_55dd641f27c8768bebb498f7a24c13c7.jpg

El esfuerzo anticubano para justificar una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, postuló, a su vez, el viceministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Carlos Fernández de Cossío.Tal y como subrayó, las acusaciones son cada vez más inverosímiles.Anteriormente, el periódico The New York Times, citando a funcionarios de la Administración estadounidense, informó que altos cargos del Gobierno de EEUU no descartan la posibilidad de secuestro del expresidente cubano, general de Ejército Raúl Castro, siguiendo el modelo venezolano con el presidente Nicolás Maduro.

https://noticiaslatam.lat/20260516/hombro-a-hombro-con-cuba-moscu-reafirma-su-disposicion-a-seguir-con-el-apoyo-a-la-habana-1173481527.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cuba, política, raúl castro, nicolás maduro, eeuu