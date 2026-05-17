Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260517/cuba-asegura-que-no-se-quedara-de-brazos-cruzados-ante-una-agresion-militar-1173492597.html
Cuba asegura que no se quedará de brazos cruzados ante una agresión militar
Cuba asegura que no se quedará de brazos cruzados ante una agresión militar
Sputnik Mundo
Cuba se defenderá ante cualquier agresión, aseguró la Cancillería del país caribeño en su cuenta de X, en medio de la creciente presión de EEUU sobre La... 17.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-17T18:28+0000
2026-05-17T18:28+0000
américa latina
cuba
política
raúl castro
nicolás maduro
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173492722_0:46:1025:622_1920x0_80_0_0_55dd641f27c8768bebb498f7a24c13c7.jpg
El esfuerzo anticubano para justificar una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, postuló, a su vez, el viceministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Carlos Fernández de Cossío.Tal y como subrayó, las acusaciones son cada vez más inverosímiles.Anteriormente, el periódico The New York Times, citando a funcionarios de la Administración estadounidense, informó que altos cargos del Gobierno de EEUU no descartan la posibilidad de secuestro del expresidente cubano, general de Ejército Raúl Castro, siguiendo el modelo venezolano con el presidente Nicolás Maduro.
https://noticiaslatam.lat/20260516/hombro-a-hombro-con-cuba-moscu-reafirma-su-disposicion-a-seguir-con-el-apoyo-a-la-habana-1173481527.html
cuba
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/11/1173492722_67:0:956:667_1920x0_80_0_0_7a08381484583983ed3478ba0d0e4dce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cuba, política, raúl castro, nicolás maduro, eeuu
cuba, política, raúl castro, nicolás maduro, eeuu

Cuba asegura que no se quedará de brazos cruzados ante una agresión militar

18:28 GMT 17.05.2026
© AP Photo / Javier GaleanoSoldados cubanos
Soldados cubanos - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Javier Galeano
Síguenos en
Cuba se defenderá ante cualquier agresión, aseguró la Cancillería del país caribeño en su cuenta de X, en medio de la creciente presión de EEUU sobre La Habana.

"Si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa", comunicó el organismo.

El esfuerzo anticubano para justificar una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, postuló, a su vez, el viceministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Carlos Fernández de Cossío.
Tal y como subrayó, las acusaciones son cada vez más inverosímiles.
Anteriormente, el periódico The New York Times, citando a funcionarios de la Administración estadounidense, informó que altos cargos del Gobierno de EEUU no descartan la posibilidad de secuestro del expresidente cubano, general de Ejército Raúl Castro, siguiendo el modelo venezolano con el presidente Nicolás Maduro.
La reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
América Latina
"Hombro a hombro con Cuba": Moscú reafirma su disposición a seguir con el apoyo a La Habana
ayer, 10:14 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала