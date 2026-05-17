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Cuba asegura que no se quedará de brazos cruzados ante una agresión militar
Cuba asegura que no se quedará de brazos cruzados ante una agresión militar
Sputnik Mundo
Cuba se defenderá ante cualquier agresión, aseguró la Cancillería del país caribeño en su cuenta de X, en medio de la creciente presión de EEUU sobre La... 17.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-17T18:28+0000
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El esfuerzo anticubano para justificar una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, postuló, a su vez, el viceministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Carlos Fernández de Cossío.Tal y como subrayó, las acusaciones son cada vez más inverosímiles.Anteriormente, el periódico The New York Times, citando a funcionarios de la Administración estadounidense, informó que altos cargos del Gobierno de EEUU no descartan la posibilidad de secuestro del expresidente cubano, general de Ejército Raúl Castro, siguiendo el modelo venezolano con el presidente Nicolás Maduro.
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Cuba asegura que no se quedará de brazos cruzados ante una agresión militar
Cuba se defenderá ante cualquier agresión, aseguró la Cancillería del país caribeño en su cuenta de X, en medio de la creciente presión de EEUU sobre La Habana.
"Si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa", comunicó el organismo.
El esfuerzo anticubano para justificar una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, postuló, a su vez, el viceministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Carlos Fernández de Cossío.
Tal y como subrayó, las acusaciones son cada vez más inverosímiles.
Anteriormente, el periódico The New York Times,
citando a funcionarios de la Administración estadounidense, informó que altos cargos del Gobierno de EEUU no descartan la posibilidad de secuestro del expresidente cubano, general de Ejército Raúl Castro, siguiendo el modelo venezolano con el presidente Nicolás Maduro
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